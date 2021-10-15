Правительство приняло обновленный проект закона о дошкольном образовании: что он предусматривает

Правительство приняло проект новой редакции закона о дошкольном образовании. Этим документом МОН предлагает ввести интернатуру для молодых воспитателей, реализовать принцип "деньги ходят за ребенком" и предоставить садикам автономию. Законопроект предусматривает улучшение условий для детей.

Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что они создадут способную систему дошкольного образования, с равным доступом к образовательным услугам, мотивированными воспитателями, безопасной и развивающей образовательной средой для счастливого детства.

К теме В частном садике на Киевщине во время прогулки потеряли 2-летнего мальчика

Что предусматривает законопроект

В законопроекте предусмотрено улучшение условий для воспитанников, в частности:

обеспечат равный доступ детям к качественному дошкольному образованию, путем создания территориальной инфраструктуры, введут инклюзивные формы, методы, содержание, преодоление языковых барьеров;

обеспечат право ребенка на получение образования на языке коренного народа или нацменьшинств, а детям с нарушением слуха – право на получение дошкольного образования на украинском жестовом языке;

планируют усовершенствовать функционирование садиков;

цифровизируют образовательные и управленческие процессы;

внедрят альтернативные механизмы финансирования;

разовьют садики всех форм собственности;

обеспечат преемственность между дошкольным и начальным образованием.

К слову, правительство обновило постановление о карантинных ограничениях и разрешило офлайн-обучение для категории некоторых детей. Так, даже в красной зоне учиться очно могут воспитанники садиков и специальных учебных заведений, а также ученики 1 – 4 классов.