Правительство приняло Концепцию президентского университета: что она предусматривает

Правительство 16 июня одобрило Концепцию реализации проекта президентского университета. Его должны построить к октябрю 2023 года, ведь в этом году планируют набрать первых студентов. Что предусматривает концепция президентского вуза и какие направления там будут – читайте в статье.

Проект президентского университета предусматривает создание современного учебного заведения благодаря концентрации наилучших материальных и человеческих ресурсов.

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По данным МОН, целью проекта является создание университета, сочетающего высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность путем интеграции с наукой высокого уровня и высокотехнологичными компаниями.

В процессе оценки проекта должны отработать бизнес-процессы управления университетом, методы обучения, инновационные формы сотрудничества с бизнесом и взаимодействие с академическими учеными учреждениями и тому подобное.

Министр образования Сергей Шкарлет заверил, что президентский университет в МОН видят, как современный инновационный образовательный и научный центр для реализации интеллектуального и творческого потенциала граждан Украины.

Миссия университета в том, чтобы стать моделью осуществления глубинных реформ в системе высшего образования и науки, инновационным и научным центром, который обеспечивает подготовку высокопрофессиональных специалистов,

– заявил Шкарлет.

Концепция предполагает достижение таких целей:

создание инновационного университета, согласно концепции «треугольника знаний» (образование, исследования и инновации) для обучения талантливой молодежи;

обеспечение инновационного бизнеса, научных учреждений и государственных органов молодыми специалистами высокого уровня, предотвращение выезда украинской молодежи за границу;

развитие образцового университета, который будет создавать новые стандарты обучения и исследований, образовательного пространства и сотрудничества с научной сферой и бизнесом.

Каких специалистов будут готовить в президентском вузе:

В университете планируется готовить специалистов и осуществлять исследования по следующим направлениям:

информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;

нанотехнологии;

аэрокосмические технологии;

энергетические технологии;

биотехнологии и науки о здоровье;

глобализация и международные коммуникации.

Преимуществами университета должны стать академическая свобода и институциональная автономия, международный состав преподавателей и ученых, привлечение специалистов по бизнесу, государственному управлению и тому подобное.

Также будут высокие академические требования для поступающих и в частности реализация принципа "сколько лет учился, столько отработай для Украины в государственном секторе".



Так будет выглядеть президентский университет на ВДНХ / Фото 24 канал

На территории будущего университета предлагается разместить новые учебно-лабораторные корпуса, исследовательский центр, клинику, бизнес-центр, объекты социальной сферы, а также зону рекреации и спорта.

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