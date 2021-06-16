Проект президентского университета предусматривает создание современного учебного заведения благодаря концентрации наилучших материальных и человеческих ресурсов.
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По данным МОН, целью проекта является создание университета, сочетающего высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность путем интеграции с наукой высокого уровня и высокотехнологичными компаниями.
В процессе оценки проекта должны отработать бизнес-процессы управления университетом, методы обучения, инновационные формы сотрудничества с бизнесом и взаимодействие с академическими учеными учреждениями и тому подобное.
Министр образования Сергей Шкарлет заверил, что президентский университет в МОН видят, как современный инновационный образовательный и научный центр для реализации интеллектуального и творческого потенциала граждан Украины.
Миссия университета в том, чтобы стать моделью осуществления глубинных реформ в системе высшего образования и науки, инновационным и научным центром, который обеспечивает подготовку высокопрофессиональных специалистов,
– заявил Шкарлет.
Концепция предполагает достижение таких целей:
- создание инновационного университета, согласно концепции «треугольника знаний» (образование, исследования и инновации) для обучения талантливой молодежи;
- обеспечение инновационного бизнеса, научных учреждений и государственных органов молодыми специалистами высокого уровня, предотвращение выезда украинской молодежи за границу;
- развитие образцового университета, который будет создавать новые стандарты обучения и исследований, образовательного пространства и сотрудничества с научной сферой и бизнесом.
Каких специалистов будут готовить в президентском вузе:
В университете планируется готовить специалистов и осуществлять исследования по следующим направлениям:
- информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;
- нанотехнологии;
- аэрокосмические технологии;
- энергетические технологии;
- биотехнологии и науки о здоровье;
- глобализация и международные коммуникации.
Преимуществами университета должны стать академическая свобода и институциональная автономия, международный состав преподавателей и ученых, привлечение специалистов по бизнесу, государственному управлению и тому подобное.
Также будут высокие академические требования для поступающих и в частности реализация принципа "сколько лет учился, столько отработай для Украины в государственном секторе".
Так будет выглядеть президентский университет на ВДНХ / Фото 24 канал
На территории будущего университета предлагается разместить новые учебно-лабораторные корпуса, исследовательский центр, клинику, бизнес-центр, объекты социальной сферы, а также зону рекреации и спорта.
Президентский университет в Украине: что известно
- Владимир Зеленский анонсировал открытие в Киеве президентского университета. На его создание, по подсчетам МОН, необходимо потратить более 7 миллиардов гривен.
- Первый учебный год в этом заведении начнется уже 1 октября 2023 года. Обучение для лучших студентов будет бесплатным, но при особом условии – работать после его окончания надо в Украине.
- Обучение в президентском вузе будет предусматривать 30% теории и 70% практических занятий. А стажировка будет проходить на лучших предприятиях и компаниях.
- В то же время к преподаванию в университете будут привлекать лучших украинских специалистов и применяться самые современные методики преподавания. Лучшие преподаватели будут получать около 4 тысяч долларов или евро зарплаты.