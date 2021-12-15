Правительство повысило размер стипендий для студентов с оккупированных территорий

Кабинет министров Украины одобрил постановление об увеличении стипендий до 6,5 тысяч гривен для абитуриентов с временно оккупированных территорий, которые учатся на реинтеграционных курсах по подготовке к поступлению в украинские вузы.

Планируют увеличить стипендию до трех прожиточных минимумов на одного человека. Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.

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Своим решением правительство предоставило Минреинтеграции право осуществлять предварительную оплату в размере до 70% сроком не более трех месяцев с начала проведения реинтеграционных курсов, проживания слушателей в общежитиях и выплаты им стипендиального обеспечения.

Ранее глава министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что ее ведомство предложило правительству поднять стипендии студентам с оккупированных территорий.

Стипендия должна быть повышена. Всем студентам, которые приехали с оккупированных территорий до 6,5 тысяч. То есть вдвое будет увеличена стипендия. Я искренне надеюсь, что это хотя бы немного поможет,

– заявила Верещук.

К слову, в украинские вузы в 2021 году поступили более 2 тысяч студентов с оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. За последние 5 лет это количество выросло вдвое.

Чаще всего студенты с оккупированных территорий выбирали следующие специальности: правоведение, менеджмент, медицина и компьютерные науки.