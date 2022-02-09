Кабинет Министров поддержал законопроект "Об образовании взрослых", который разработала команда широкого круга заинтересованных сторон.

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Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что законопроект позволит получать за счет льготных долгосрочных кредитов профессиональное высшее образование и соответствующую степень в университете по другой специальности лицам, которые имеют страховой стаж не меньше 7 лет.

В законопроекте также учтены рекомендации Европейского Союза по вопросам развития образования на протяжении жизни и образования взрослых, а также отечественный опыт.

Принятие этого закона – первый шаг к формированию качественной системы образования для взрослых, создание условий для эффективного сотрудничества и реализации права лиц на непрерывное обучение,

– написал Шкарлет.

В документе указано, что образование взрослых может осуществляться по разным видам образовательных программ по очной, дистанционной, дуальной, смешанной, индивидуальной формам обучения. В частности, это могут быть курсы, семинары, тренинги, практикумы, мастер-классы, консультации и другие формы.

Добавим, что финансирование образования взрослых должно осуществляться за счет средств государственного бюджета, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

Сегодня Правительство поддержало проект Закона Украины" Об образовании взрослых", который разработала команда широкого круга заинтересованных сторон.

Законопроект позволит получать за счет льготных долгосрочных кредитов профессиональное предвысшее и соответствующую степень высшего образования по другой специальности лицам, которые имеют страховой стаж не меньше 7 лет.

В законопроекте учтены рекомендации Европейского Союза по вопросам развития образования на протяжении жизни и образования взрослых, а также отечественный опыт.

Принятие этого закона – первый шаг к формированию качественной системы образования для взрослых, создание условий для эффективного сотрудничества и реализации права лиц на непрерывное обучение с учетом приоритетов общественного развития и запросов экономики.