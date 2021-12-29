Правительство официально уволило заместителя министра образования Игоря Гарбарука

Кабинет Министров Украины обнародовал официальное распоряжение об увольнении по собственному желанию Игоря Гарбарука с должности замминистра образования и науки.

Добавим, что накануне в сети разгорелся скандал из-за платья его спутницы Кристины Тишкун.

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Как Гарбарук прокомментировал свое увольнение

Игорь Гарбарук подчеркнул, что придерживается "европейской практики". И именно поэтому, мол, решил уволиться.

Чиновник подчеркнул, что увольнение по собственному желанию, по его мнению, является единственным выходом для любого государственного служащего, попавшего в такой скандал.

Что известно о скандале с платьем Тишкун

Ранее бывший заместитель главы МОН Гарбарук отреагировал на хейт, обнародовав в фейсбуке стихотворение Редьярда Киплинга. Он начинается со строк: "Как устоишь, когда все против тебя". Впоследствии он его удалил.

24 декабря, из-за образа спутницы Гарбарука разгорелся скандал. Так, во Львовский горсовет с Игорем Гарбаруком пришла Кристина Тишкун, одетая в черное платье с глубоким декольте. Некоторым пользователям сети такой образ показался неуместным.

Девушка опубликовала фото из городского совета у себя в инстаграме. Однако впоследствии закрыла страницу из-за волны хейта. Сама девушка ответила на критику в комментариях: "а в городской совет нужно выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно".

Фото, которое вызвало резонанс / Фото из соцсетей