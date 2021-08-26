Правительство одобрило Концепцию развития общежитий на следующие 4 года: что изменится

Сейчас украинские вузы имеют проблемы с общежитиями, в частности, они ненадлежащего состояния или же студентам не хватает мест. Поэтому Кабинет Министров одобрил Концепцию программы восстановления и развития сети общежитий на 2022 – 2026 годы.

Премьер-министр во время заседания правительства заявил, что в Украине существует проблема обеспечения студентов качественными условиями проживания в общежитиях. Речь идет о ситуациях, когда в небольшие комнаты общежития поселяют по 5 и более человек.

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Поэтому они решили принять изменения и утвердить новую Концепцию развития общежитий вузов.

По словам Шмыгаля, в трехмесячный срок Министерство образования совместно с органами местного самоуправления должно подать проект программы развития общежитий для ее дальнейшего утверждения.

Что изменится в общежитиях

Депутат от Слуги народа Юлия Гришина написала, что в общежитиях сейчас нехватка мест, старый ремонт, неудобная мебель и отсутствуют комфортные условия для дистанционного обучения и тому подобное.

Поэтому она поддерживает решение правительства о Концепции развития сети общежитий на следующие 4 года.

Юлия Гришина рассказала, что предлагает правительство в новой концепции:

постепенно расширять сеть общежитий – проводить реконструкцию старых и строить новые,

оснащать общежития удобствами для студентов: спортзалами, комнатами для обучения, прачечные,

планируют увеличить количество общежитий гостиничного типа и повышенной комфортабельности, внедрять энергосберегающие технологии и тому подобное.

К слову, на днях отец первокурсницы Сумского педагогического университета показал фото ужасных условий в общежитии вуза. Там умывальники без кранов, кровати без матрасов, а плита без ручек, которые включают конфорки. Фото и детали – читайте в статье.