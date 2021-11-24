Правительство одобрило изменения к порядку проведения ВНО-2022

Кабинет Министров Украины одобрил изменения в общий порядок проведения внешнего независимого оценивания. В частности, речь идет и о проведении экзаменов в условиях карантина.

Эти изменения позволят актуализировать этот документ, сделать его соответствующим новым реалиям проведения экзаменирования в условиях карантина с использованием организационно-технологических процессов ВНО.

К теме Будут ли требовать от выпускников ПЦР-тест или COVID-сертификат для сдачи ВНО-2022

Также определен механизм привлечения представителей учебных заведений к проведению тестирования и других экзаменов с использованием организационно-технологических процессов ВНО.

Будет ли проводиться ВНО дистанционно при ухудшении ситуации с коронавирусом – пока неизвестно.

Отметим, что порядок проведения ВНО определяет основы подготовки и проведения тестирований с целью обеспечения права лиц на равный доступ к образованию и/или контролю соответствия результатов обучения государственным требованиям.

ВНО проводится МОН в сотрудничестве с Украинским центром оценивания качества образования, региональными центрами оценивания качества образования, областными органами управления образованием и заведениями высшего образования.

ВНО в 2022 году

К слову, регистрация участников ВНО начнется 1 февраля и продлится больше месяца – до 9 марта 2022 года. До этого времени выпускникам необходимо определиться с перечнем экзаменов, которые они выберут для сдачи обязательной ГИА или для поступления в вуз.

График ВНО-2022:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – ​​31 мая;

математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня;

испанский, немецкий, французский – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Добавим, что пробное ВНО, которое пройдет 19 и 26 апреля, организуют с соблюдением всех противоэпидемических мер как на входе в пункты тестирования, так и во время него.

Участники должны будут:

на входе пройти измерение температуры;

быть в масках;

иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими;

соблюдать социальную дистанцию.

Во время тестирования в аудитории должно находиться не больше 15 школьников и 2 инструкторов.