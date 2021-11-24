Эти изменения позволят актуализировать этот документ, сделать его соответствующим новым реалиям проведения экзаменирования в условиях карантина с использованием организационно-технологических процессов ВНО.
К теме Будут ли требовать от выпускников ПЦР-тест или COVID-сертификат для сдачи ВНО-2022
Также определен механизм привлечения представителей учебных заведений к проведению тестирования и других экзаменов с использованием организационно-технологических процессов ВНО.
Будет ли проводиться ВНО дистанционно при ухудшении ситуации с коронавирусом – пока неизвестно.
Отметим, что порядок проведения ВНО определяет основы подготовки и проведения тестирований с целью обеспечения права лиц на равный доступ к образованию и/или контролю соответствия результатов обучения государственным требованиям.
ВНО проводится МОН в сотрудничестве с Украинским центром оценивания качества образования, региональными центрами оценивания качества образования, областными органами управления образованием и заведениями высшего образования.
ВНО в 2022 году
К слову, регистрация участников ВНО начнется 1 февраля и продлится больше месяца – до 9 марта 2022 года. До этого времени выпускникам необходимо определиться с перечнем экзаменов, которые они выберут для сдачи обязательной ГИА или для поступления в вуз.
График ВНО-2022:
- физика – 23 мая;
- химия – 26 мая;
- украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;
- математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня;
- испанский, немецкий, французский – 6 июня;
- английский язык – 7 июня;
- история Украины – 10 июня;
- география – 14 июня;
- биология – 17 июня.
Добавим, что пробное ВНО, которое пройдет 19 и 26 апреля, организуют с соблюдением всех противоэпидемических мер как на входе в пункты тестирования, так и во время него.
Участники должны будут:
- на входе пройти измерение температуры;
- быть в масках;
- иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими;
- соблюдать социальную дистанцию.
Во время тестирования в аудитории должно находиться не больше 15 школьников и 2 инструкторов.