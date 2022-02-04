Правительство не вмешивается во внутренние дела вузов, – Шмыгаль о ситуации в Могилянке

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с представителями студенческого самоуправления Киево-Могилянской академии, устроившими протест под Кабмином. Он подчеркнул, что правительство не вмешивается во внутренние дела вузов.

По мнению Дениса Шмыгаля, автономия университетов должна быть незыблемой, а любые внутренние конфликты должны разрешаться без вмешательства третьих лиц.

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Шмыгаль добавил, что он всегда был и будет на стороне украинского студенчества.

Сообщил студентам, что МОН уже отменил свой приказ о повторном конкурсе на должность президента Киево-Могилянской академии. Договорились, что требования студентов и преподавателей НаУКМА будут поданы в установленном законодательством порядке,

– сказал он.

Премьер-министр заверил, что соответствующие органы изучат факты, и с учетом результатов проверки будут приняты решения.

К слову, студенты Киево-Могилянской академии утром 4 февраля вышли на протест возле Кабинета Министров с требованием уволить министра образования Сергея Шкарлета.

Первоочередное требование – это то, чтобы Шкарлет ушел со своей должности, потому что он взял на себя слишком много обязанностей, не входящих в его должностные обязанности.

– отметила второкурсница Ангелина.

Студенты держали плакатами с надписями "Шкарлет=Табачник", "Война с Могилянкой – приговор министерству", "Министр временный – Могилянка вечная", "Отмени министра, а не выборы", "Шкарлет, прочь из МОНа" и другие.

Студенты Могилянки вышли на протест под Кабмин / Фото "Суспільне"

Скандальные выборы в Могилянке: что известно

"Киево-Могилянская академия" провела выборы президента вуза, но во время голосования зафиксировали нарушения. Сообщалось, что в помещение, где располагался избирательный участок, ворвались неизвестные в масках. Один ящик они облили зеленкой, а другой – украли. Впоследствии украденный ящик нашли и вернули, а бюллетени из него признали действительными.

На сайте вуза 28 января обнародовали сообщение, что по результатам голосования экс-министр образования и науки и экс-президент НаУКМА Сергей Квит получил 235 голосов. Однако МОН не признало результаты голосования и объявило новый конкурс на избрание главы вуза.

Денис Шмыгаль заявил, что по итогам совещания в Кабмине МОН отменило приказ о повторных выборах президента университета. Также было принято решение о невмешательстве правительства, в частности, в лице МОН, в указанную процедуру.

Текст публикации Дениса Шмыгаля:

Утром встретился с представителями студенческого самоуправления НУ "Киево-Могилянская академия". Правительство не вмешивается во внутренние дела вузов, поскольку автономия университетов должна быть незыблемой. Любые внутренние конфликты должны разрешаться без вмешательства третьих лиц.

Разговор был очень откровенным. Всегда был и буду на стороне украинского студенчества! Сообщил студентам, что МОН уже отменил свой приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ "Киево-Могилянская академия".

Договорились, что требования студентов и преподавателей НаУКМА будут поданы в установленном законодательством порядке. Соответствующие органы изучат факты, и с учетом результатов проверки будут приняты решения.