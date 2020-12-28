Правительство назначило Веру Рогову заместителем министра образования и науки. Ранее она работала в Житомирской ОГА и возглавляла департамент образования и науки Киевской областной государственной администрации.

Решение о назначении Роговой приняли во время заседания Кабмина 23 декабря. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Фейсбуке.

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Позже информацию о назначении Веры Роговой заместителем министра образования и науки подтвердил в соцсети Игорь Гарбарук, который также является заместителем министра.

Добавим, что Вера Борисовна Рогова 27 января 2020 года была назначена на должность заместителя председателя Житомирской облгосадминистрации. А до этого она руководила департаментом образования и науки Киевской ОГА.

Отмечается, что новая заместительница прописана в Киеве, но фактически проживает в городе Белая Церковь Киевской области.

Добавим, что правительство также уволило Андрея Витренко с должности заместителя министра образования и науки. Вместо этого его назначили на должность заместителя министра образования по вопросам европейской интеграции.