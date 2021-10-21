Кроме того, в программе подготовки офицеров запаса предусмотрено проведение сборов (выезд на полигон).

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Если студент по уважительным причинам не смог поехать на это собрание, то он должен пройти собрание в следующем году. Разрешение на перенос выезда на полигон будет согласовывать Генеральный штаб или другой государственный орган, руководящий воинскими формированиями.

В постановлении прописано, что аттестационные материалы для получения звания могут получить лица, которые имеют степень высшего образования не ниже бакалавра.

Среди прочего стоит выделить вузы, на базе которых можно пройти подготовку по программе подготовки офицеров запаса. К уже существующим добавились:

Украинский государственный университет науки и технологий (Днепр),

Полтавский государственный медицинский университет,

Государственный университет "Одесская политехника",

Государственный налоговый университет (Ирпень).

Весь перечень учреждений высшего образования, на базе которых проводится военная подготовка, читайте по этой ссылке.

Все изменения в подготовке офицеров запаса / Скриншот постановления правительства

К слову, в Вооруженных силах Украины будут изучать английский язык. Это станет еще одним шагом вперед на пути к вступлению в НАТО. Уже до конца года спецподготовку по методике преподавания английского организуют для 150 военнослужащих, которые будут обучать других военных.