Такое решение было принято на очередном заседании правительства 17 ноября 2021 года. Изменения должны усовершенствовать процедуру выборов ректора с соблюдением принципов демократичности, открытости и гласности.

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Что изменится

объявление о проведении конкурса размещается учредителем на официальном веб-сайте и вузом на его официальном сайте не позднее чем за два месяца до истечения срока контракта лица, занимающего должность руководителя (или в течение недели со дня появления вакансии);

размещается учредителем на официальном веб-сайте и вузом на его официальном сайте не позднее чем за два месяца до истечения срока контракта лица, занимающего должность руководителя (или в течение недели со дня появления вакансии); все кандидаты проходят проверку, предусмотренную законом "об очищении власти" – если кандидат принадлежит к лицам, к которым применяется запрет занимать руководящие должности, он получает отказ в назначении на должность руководителя;

на должность руководителя; победителем выборов считается кандидатура, набравшая более 50% голосов лиц, которые имеют право принимать участие в выборах, а в случае проведения второго тура – ​​более 50% голосов принявших участие в голосовании.

К слову, Кабинет Министров также утвердил порядок присуждения и лишения ученой степени доктора наук. Документ также регулирует признание научных степеней, полученных в иностранных университетах. Подробности – читайте в статье.