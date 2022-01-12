Правительство хочет изменить правила налогообложения иностранных стипендий и грантов

Правительство предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины и отменить национальные правила налогообложения для иностранных стипендий и грантов.

Депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко рассказал, что теперь Верховная Рада должна рассматривать эти поправки.

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Что правительство хочет изменить

В частности, стипендии, выплачиваемые в рамках финансирования научных (научно-технических) проектов, хотят внести в список доходов, которые не включаются в общий месячный налогооблагаемый доход.

Также правительство хочет освободить от налогообложения операции по поставке товаров и услуг в Украину и ввоз на нашу территорию товаров, финансируемых за счет научных (научно-технических) проектов, выполнение которых осуществляется в соответствии с международными договорами Украины.

К слову, ранее правительство одобрило постановление об увеличении стипендий до 6,5 тысячи гривен для абитуриентов с временно оккупированных территорий, обучающихся на реинтеграционных курсах по подготовке к поступлению в украинские вузы. Детали – читайте по ссылке.

Текст публикации Алексея Гончаренко:

Кабмин хочет изменить правила налогообложения иностранных стипендий и грантов. Правительство предлагает внести изменения в статью 165 Налогового кодекса Украины и отменить национальные правила налогообложения для иностранных стипендий и грантов. Верховная Рада должна рассматривать эти поправки в Налоговый кодекс.