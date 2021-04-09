Члены профсоюза рассказали, что Кабмин хочет разрешить использовать остатки образовательной субвенции 2021 года из государственного бюджета местным бюджетам.

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Речь идет о том, что деньги пойдут не на зарплаты учителям, а на закупку товаров, работ и услуг, необходимых для безопасного обучения в школах.

Также в профсоюзе подчеркнули, что разрешительные нормы на нецелевое использование образовательной субвенции провоцируют местные власти на создание искусственной экономии с целью ее направления на другие нужды школ.

То есть, недоплатив учителям и другим педагогам за их труд, за счет расходов центрального бюджета, власть на местах пытается залатать пробелы местных бюджетов,

– говорят в Профсоюзе работников образования и науки.

В то же время в Профсоюзе работников образования и науки напоминают, что образовательную субвенцию надо направить на оплату труда педагогов, обеспечивающих получение образования для учащихся.

Поэтому профсоюз настаивает на исключении из проекта постановления правительства нормы об использовании в 2021 году остатков образовательной субвенции не по целевому назначению.

К слову, у учителей и медиков самые маленькие зарплаты в Украине. Да, если средняя зарплата в феврале 2021 года составляла более 12 тысяч гривен, то средняя зарплата педагогов – 11 тысяч гривен.

Хотя правительство приняло увеличение зарплат учителей с 1 января 2021 года. Педагоги получили на 20% больше ставку, а в декабре зарплаты поднимут еще на 8,3%.



Зарплата учителей в 2021 году / Данные МОН / Инфографика 24 канала