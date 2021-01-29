Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление правительства о введении нового украинского правописания. Однако в Кабинете Министров заявили, что подадут апелляцию в суд.

Источник: Тарас Креминь в фейсбуке

Языковой омбудсмен заявил, что правительство должно решительно отреагировать на эту ситуацию и обжаловать соответствующее решение в апелляционной инстанции.

К теме Новое украинское правописание отменили в Окружном административном суде, – адвокат

Правительство должно железобетонно доказать свою четкую позицию. А я, как Уполномоченный по защите государственного языка, буду всячески способствовать усилению крепкой позиции правительства по защите украинского языка,

– написал Креминь.

Почему суд отменил новое правописание

ОАСК удовлетворил иск и отменил постановление о новой редакции правописания. Основанием для такого решения было то, что у правительства не было компетенции изменять правописание.

Кто подал иск в суд? Отметим, что иск в 2019 году подала мама ученицы 7 класса совместно с ОО "Правовое государство", главой которой является адвокат Ростислав Кравец (он фигурирует на пленках из кабинета главы ОАСК Павла Вовка).

Пресс-служба суда эту информацию подтвердила. "В ходе рассмотрения дела суд установил, что правительство при принятии указанного постановления действовало за пределами своей компетенции и с нарушением законодательства", – говорится на сайте ОАСК.

Но в Кабмине заявили, что обжалуют решение Окружного административного суда Киева, который удовлетворил этот иск. Все детали и примеры нового правописания – читайте по ссылке.