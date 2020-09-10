В правительстве предлагают внести изменения в закон "о полном общем среднем образовании", чтобы добавить туда механизмы дистанционной формы обучения. Онлайн-обучение можно будет проводить при определенных обстоятельствах, которые делают невозможным посещение учебных заведений.

На сайте Верховной Рады уже зарегистрирован законопроект №4056 о введении дистанционной формы обучения.

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Этот проект должен определить перечень причин и обстоятельств, при которых учебные заведения могут перейти на дистанционное обучение. А также определять учреждения, которые будут нести ответственность за организацию такого формата обучения.

В законопроекте предлагается, что в случае обстоятельств, которые делают невозможным посещение учебных заведений, школа может временно, не более одного учебного года подряд, применять дистанционную форму обучения.

Заключительные положения Кабмина в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона: