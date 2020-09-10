В правительстве предлагают узаконить дистанционное обучение в школе
В правительстве предлагают внести изменения в закон "о полном общем среднем образовании", чтобы добавить туда механизмы дистанционной формы обучения. Онлайн-обучение можно будет проводить при определенных обстоятельствах, которые делают невозможным посещение учебных заведений.
На сайте Верховной Рады уже зарегистрирован законопроект №4056 о введении дистанционной формы обучения.
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Этот проект должен определить перечень причин и обстоятельств, при которых учебные заведения могут перейти на дистанционное обучение. А также определять учреждения, которые будут нести ответственность за организацию такого формата обучения.
В законопроекте предлагается, что в случае обстоятельств, которые делают невозможным посещение учебных заведений, школа может временно, не более одного учебного года подряд, применять дистанционную форму обучения.
Заключительные положения Кабмина в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона:
- разработать и утвердить Положение о дистанционной форме обучения при обстоятельствах, которые делают невозможным посещение учебных заведений;
- разработать и утвердить перечень и порядок использования специальных ресурсов и средств, которые могут использоваться для дистанционной формы обучения;
- учесть необходимость оборудования школ компьютерной техникой и подключения к интернету для проведения дистанционного обучения
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