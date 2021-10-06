В правительстве объяснили, как будут работать школы в красной зоне

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что учебные заведения смогут работать очно в красной зоне карантина. Однако для этого нужно, чтобы все 100% работников были вакцинированы двумя дозами от COVID-19.

В то же время детские сады и начальные школы (1 – 4 классы) продолжат работать в обычном, очном формате.

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Шмыгаль заверил, что сейчас большей части учебных заведений можно работать в обычном режиме в желтой зоне. А все потому, что на начало этой недели почти 81% работников школ вакцинировались по крайней мере одной дозой.

Мы благодарны украинским педагогам за такое ответственное отношение к безопасности образовательного пространства и безопасности всей страны, – написал премьер.

К слову, в Киеве школа №13 не смогла подтвердить данные о количестве вакцинированных от COVID-19 учителей. У части работников не оказалось документов, которые бы подтверждали прививки или то, что они переболели. Поэтому ученики могут перейти на дистанционку.

Работа школ в желтой зоне

Правительство приняло решение, что в желтой зоне карантина школы могут работать в офлайн-режиме только при условии наличия в размере не менее 80% сотрудников одного из документов:

желтого электронного COVID-сертификата – о прививке первой дозой вакцины;

зеленого электронного COVID-сертификата – о прививке двумя дозами вакцины;

международного свидетельства о вакцинации;

справки 063/о – о прививках первой дозой вакцины.

COVID-сертификата о выздоровлении после коронавируса.

Кроме того, в Минздраве заявили, что работники образования должны обязательно прививаться против COVID-19 для работы в учреждениях образования. Если же учителя откажутся вакцинироваться – их отстранят от работы без сохранения зарплаты.