В Украине детям предлагают учиться по новой системе, а точнее – по правилу "пузыря". Это уже давно ввели в других Европейских странах. Как это поможет обезопасить детей от заражения COVID-19 - читайте в материале.

С 1 сентября в Украине могут начать обучение в школах по новой системе. Образовательные эксперты предлагают украинским школьникам воспользоваться примером других стран, которые используют правило "пузыря", передает 24 канал.

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Что подразумевает правило "пузыря" в школах? Все классы будут обучаться отдельно друг от друга в так называемых "пузырьках", которые практически не пересекаются между собой. Так, ученики будут отделены друг от друга и общаться только со своей группой.

Таким образом школа сможет избежать рисков, и когда кто-то из детей заболеет, на карантин отправят не всю школу, а только один класс.

В целом правило "пузыря" может быть еще и мнимое, если дети его будут придерживаться. Так, один ученик должен поднять руки вверх и описать вокруг себя воображаемый пузырек. Именно на такой дистанции друг от друга попросите их держаться.

Также учителям стоит объяснить своим воспитанникам, что сейчас объятия с другими детьми временно недоступны, как и игры, где есть контакт. Договоритесь, чтобы ученики в классе здоровались между собой одним ножками. На расстоянии "пузыря" они могут подойти к товарищу и легонько боднуться носами обуви. Это не менее весело, чем давать друг другу "пять".

Научите учеников здороваться друг с другом ножками / Фото " Освитория"

Как будут работать школы с 1 сентября?

С 1 сентября ученики пойдут в школу, несмотря на пандемию коронавируса. Однако в некоторых заведениях обучение будут проводить очно, а в других – смешанно или дистанционно. Все будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе. Так, школы не будут работать только в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень опасности – для школьников там будут вводить двухнедельный карантин.

Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / инфографика 24 канала