Руководитель ГП "Инфоресурс" Оксана Белик и эксперт аналитического центра Cedos Татьяна Жеребкина рассказали, как правильно выбрать университет, что надо знать про украинские вузы и о возможностях обучения за рубежом.

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Как абитуриенты будут поступить в вузы в 2021

По словам Оксаны Белик, в этом году вступление в учебные заведения осуществляется путем подачи заявления через электронную систему. Это можно будет сделать с 14 июля.

Так, при подаче заявления поступающим необходимо будет выбрать заведение, форму обучения, регион и специальность. После выбора и нажатия на "поиск" абитуриент получит перечень конкурсных предложений, куда можно подать электронное заявление.

Что делать, если поступающий не получил нужного результата по ВНО

Татьяна Жеребкина объясняет, что если речь идет о минимальном балле, который абитуриент не добрал по какому-то необязательному предмету ВНО, то можно подобрать другие специальности, которые подходят по количеству баллов.

Если же на желаемую специальность человек не набрал даже минимального балла, тогда надо подождать год. Это хороший вариант, когда можно отправиться на стажировку, доучить предмет, даже найти работу, если это не нарушает нормы законодательства,

– отметила эксперт.

Цифровые сервисы для подготовки к вступлению

Оксана Белик отметила, что на сайте ЕГЭБО размещены государственные реестры и открытые данные в сфере образования.

И для того, чтобы определиться с учебным заведением, есть существует два вида поиска – упрощенный и расширенный:

в упрощенном варианте вы выбираете, например: "вступление – бакалавр – психология – Киев";

в расширенном поиске вы указываете предметы ВНО, которые сдавали.

"Соответственно, после этого в списке будет показан список специальностей, для поступления на которые нужен именно этот перечень предметов ВНО. Далее определяетесь с регионом и учреждением образования ", – добавила эксперт.

Высшее учебное заведение можно проверить на сайте. Там есть государственный реестр субъектов государственной деятельности, где можно осуществить поиск заведений по:

региону,

образовательным ступеням,

наличии лицензии на предоставление образовательных услуг,

аккредитации образовательных программ,

количеству поступающих и выпускников и тому подобное.

Эксперты отмечают, что по идентификационному коду заведения можно проверить, нет ли по нему судебных решений и не наложен ли арест на имущество.

Как выбрать вуз

Татьяна Жеребкина считает, что нужно определиться со специальностью и городом, где хочет учиться абитуриент. Далее отбросить университеты, в которых наблюдается коррупция и проверить средний балл, с которым в этот вуз поступают абитуриенты.

Об уровне аккредитации: в чем особенность? Жеребкина отметила, что существует распространенная устоявшаяся норма, что всем нужно высшее образование, иначе не возьмут на работу.

Какая разница между обучением в частном и государственном вузах? эксперт аналитического центра Cedos заметила, что разница заключается в том, что в частном вузе обучение платное.

Но, по ее словам, существуют различные стереотипы об учебе в частных вузах.

"С одной стороны говорят, что в частных заведениях лучше, потому что накапливается больше ресурсов и финансов, а с другой – что они только для того, чтобы брать деньги с абитуриентов", – ответила она.

Но нужно обращать внимание на то, кто выпускает абитуриентов и как они потом трудоустраиваются.

Какие документы нужны для поступления в зарубежный вуз

Жеребкина рассказала, что для вступления в зарубежный вуз нужен аттестат о получении полного и общего среднего образования, который нужно заблаговременно перевести.

Если мы говорим о попытке поступить на бесплатное образование, то необходимо достаточно выучить язык этой страны. Также где-то нужно сдавать дополнительные экзамены или готовить мотивационные письма. Поэтому надо готовиться заранее и следить за требованиями учебного заведения,

– отметила она.

Могут ли украинские университеты конкурировать с зарубежными

Жеребкина считает, что образование за рубежом не равно лучшему образованию.

Она добавила, что больше всего абитуриентов выезжают на учебу в Польшу. "По данным аналитического центра Cedos с 2014 по 2017 годы тенденция на вступление за границу выросла ненамного", – рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что нужно обращать внимание на то, есть ли у зарубежных учреждений лицензия и выбирают ли их местные жители.

Жеребкина также отметила, что часто абитуриенты выбирают учебные заведения в соответствии со страной, где хотели бы жить на постоянной основе. В таком случае нужно обращать внимание на условия по трудоустройству иностранных студентов.

Профессионально-техническое образование

По ее словам, профессионально-техническое образование нужно тем, кому не интересно учиться 4 года и идти дальше в науку. На него следует обратить внимание тем, кто заинтересован в определенных рабочих специальностях.

Существуют стереотипы, что специальность повара, слесаря ​​– не популярны. Но на самом деле многие выпускники, получив образование в университете, идут в эти рабочие специальности,

– говорит она.

Что нужно для получения профессионального образования? Абитуриенту нужен аттестат о среднем образовании, а также надо сдать вступительные экзамены в соответствующее учреждение. А после окончания учебы в училище можно поступать в вуз, дополнительно сдав ВНО.