"Правильно чи вірно", "виняток чи виключення": 10 советов от языковеда Александра Пономарива
Недавно умер украинский языковед Александр Пономарив, который всю свою жизнь учил украинцев говорить грамотно. К примеру, знаете ли вы как правильно сказать: "добрий день чи доброго дня", "виняток чи виключення" и тому подобное.
Поэтому издание "Освитория" поделилось несколькими советами о самых распространенных языковых ошибках с его книги "Культура слова: лингвостилистические советы".
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10 языковых советов от Александра Пономарива
"Виняток і виключення"
Слова "виняток" и "виключення" часто путают и используют "виключення із правила" або "виключний випадок". В свою очередь это не совсем правильно.
Да, Александр Пономарив объяснил разницу между этими словами так: "виключення" – это устранение, прекращение действия, например – "виключення зі списку", "виключення з інституту", "виключне право" (право, що поширюється на певний об’єкт). А "виняток" – это отклонение от правила или чего-то привычного, поэтому: "виняток із правил", "виняткова мужність", "виняткові умови" и тому подобное.
"Дякуючи і завдяки"
Слово "дякуючи" в украинском языке является деепричастием, и он означает "висловлюючи подяку". Например, "Співачка кілька разів виходила на сцену, усміхаючись і дякуючи слухачам за увагу".
А когда речь идет о помощи или поддержке, правильно употреблять: "завдяки підтримці", "завдяки допомозі", "завдяки умовам".
"Доброго дня чи Добрий день"
Профессор Пономарив отмечает, что традиционное украинское приветствие, это "Добрий день", "Добрий вечір", а уже в неформальном общении можно сказать "добридень", "добривечір". Однако, по словам Пономарива, "доброго дня", придумали умники, и такая форма не присуща украинскому языку.
"Навчальний, а не учбовий"
Люди довольно часто употребляют "учбовий заклад" или "учбовий посібник". Но, "учбовий" – это искаженное и заимствованное слово из русского языка, ведь в украинском языке не существует слова "учба". Поэтому правильно употреблять "навчальний план", "навчальний заклад".
Кроме того, языковед уверяет, что аббревиатура "вуз" – "вищий учбовий заклад", также калька, поэтому Пономарив советует употреблять "виш" – "вища школа".
"Незважаючи і не дивлячись"
"Незважаючи" в украинском языке употребляется тогда, когда человек хочет сказать о событиях, явлениях или обстоятельства, вопреки которым происходит действие.
Например, "піти на прогулянку, незважаючи на негоду", или "об’єднатися, незважаючи на різні погляди". "Не дивлячись" уместно говорить в предложении: "Хлопчик біг щодуху, зовсім не дивлячись собі під ноги".
"Правильно чи вірно"
"Правильно" – это так, как требуют правила, то есть, безошибочно. Например, "правильна відповідь", "правильна вимова", "правильно написати". "Вірно" – это синоним к слову "віддано", потому "вірно любити", "вірний друг", "вірно служити своїй справі" и тому подобное.
"Що, який, котрий"
Профессор Пономарив считает, что нет оснований делать какое-то распределение, ведь местоимения "що" и "який" равноправны. Вспомните строчку из народной песни: "Їдь же, братику, до дівчиноньки, що тебе чекала".
Также филолог отмечает особое местоимение "котрий": он обозначает промежуток времени — "котра година".
"Давати спокій, а не залишати у спокої"
"Залишати у спокої" – это тоже калька с русского языка. Языковед советует употреблять украинский оригинальный фразеологизм "давати спокій".
"Мати рацію, а не бути правим"
"Рація" – происходит от лат. ratio — "підстава, обґрунтування, слушність, причина". Заимствования этого слова в украинском с латыни свидетельствует о широкой осведомленности украинцев. Поэтому, если кто-то говорит что-то правильное, следует употреблять "Ви маєте рацію" или "Ваша правда". Слово "правий" в украинском языке означает "справедливий, безгрішний".
"Компанія і кампанія"
Эти слова звучат очень похоже, но на самом деле они очень далеки по значению.
- "Кампанія" происходит от французского слова campagne – "похід", и означает совокупность мер для выполнения определенной задачи. Например, предвыборная кампания.
- "Компанія" – от итальянского compagnia, что сводится к латыни: "разом" и "хліб", следовательно, это группа лиц, которых объединяет общий интерес или дело.
Что известно об Александре Пономариве?
Он родился в Ростовской области и учился в русской школе. В Киев Александр приехал с желанием изучать литературный украинский язык в университете Шевченко, но смог поступить только на русскую филологию.
Поэтому украинским овладел самостоятельно и даже изменил написание своей фамилии на исконно украинское – Пономарив. Биографию Александра Пономарива – можно прочитать здесь.
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