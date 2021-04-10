Фразы вроде "тебе ничего не интересно" или "займись уже хотя бы чем-нибудь", к сожалению, являются очень типичными сегодня. Главное же в воспитании целеустремленности – не заставить, а мотивировать ребенка.

Интересно Карьерный марафон и тренинги: чем могут заняться школьники в апреле

Как мотивировать ребенка

Социальный работник Анна Карпинская рассказывает, что родители должны учить ребенка прежде всего работать с информацией.

Не важно, сколько он научится из учебников, главное – умеет ли ребенок делать выводы из прочитанного, увиденного и услышанного.

Показывайте ребенку, как можно применять полученные знания. Как можно чаще побуждайте ребенка к размышлениям и дискуссиям. Любые оценки – это субъективная вещь, и отнюдь не показатель детских знаний или навыков,

– рассказывает эксперт.

По ее мнению, ребенок не обязан быть отличником и может иметь плохие оценки, а родители должны быть ему друзьями и напарниками.

Специалист по социальной работе рекомендует родителям не навязывать свои любимые занятия, а позволить ребенку заниматься собственными хобби.

Помогите детям открыть их скрытые таланты или развить уже имеющиеся, пусть они свободно выбирают то, что их увлекает.

Иногда для поддержки мотивации нужно просто находиться в контакте с ребенком и заботиться о его потребностях.

Интересно Как карантин изменил школьников: интересные рассказы учителей

Как правильно хвалить ребенка

Важнейшим пунктом в мотивации ребенка является правильная похвала от родителей. Следует постоянно признавать и отмечать успехи детей, в то же время никогда не льстить и не переоценивать их возможности.

Совсем маленькие поощрения действуют не как награда, которую страшно потерять и трудно получить, а как традиция или игра.

Обучая ребенка целеустремленности, важно помочь ему понять цель и подсказать направления для движения. Объясните, что настойчивые люди, несмотря на различные трудности, не останавливаются на полпути, а всегда заканчивают начатые дела.

Поделитесь с детьми своим опытом того, какие сложности вам приходилось преодолевать в школе и как вы справлялись с поставленными задачами, как переживали неудачи и страхи.

Объясните ребенку, что из жизненных "ран" может прорасти мудрость. Неудачи случаются у всех, однако не стоит сдаваться. Главное – сделать из них выводы и принять их как опыт,

– отмечает Анна Карпинская.

Малыши должны знать, что их услышат, со своими проблемами они никогда не останутся наедине, а все переживания смогут доверить родителям.