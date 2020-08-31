Уже завтра большинство детей по всей Украине наконец пойдут в школу. Каким же будет образование в новом учебном году и что должны знать учащиеся об образовании во время пандемии? Мы собрали все правила, рекомендации и детали, как будет проходить обучение в школе с 1 сентября.

24 канал подготовил для вас подробный материал относительно обучения в школах в условиях карантина.

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Каким будет формат обучения в школе

Когда в школах начинается обучение? В правительстве сообщили, что традиционная дата начала учебного года в Украине остается неизменной, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. В общем, школьники начнут обучение 1 сентября 2020 года.

Однако, здесь следует учитывать регион, в котором расположена школа. Но все они разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону заболеваемости. Так, в последней зоне обучение будет дистанционным.

Какие школы должны начать обучение дистанционно

Школы в "красных" зонах не могут обучать школьников очно. Поскольку там много больных, безопаснее будет пока проводить онлайн-обучение, пока не улучшится эпидемическая ситуация в городе.

В частности, с 31 августа, к "красной" зоне относятся такие крупные города, как Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Черновцы, Дубно, Острог, Измаил. Ранее все находились в других зонах.

Какие еще города попали в красную зону:

Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Беляевка и Измаил Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровненской области;

города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

Согласно решению правительства, там запрещено посещать учебные заведения. Однако решение об открытии школ и садиков принимают городские советы.

Известно, что в районах Черновицкой области, которые относятся к "красной" зоне, обучение будет дистанционным. А в Ивано-Франковске каникулы в школе продлили до 11 сентября из-за карантина – это вместо дистанционного обучения.

Интересно, что в МОН заявили, что в новом учебном году телеобучение продолжится. Поэтому, ученики смогут снова смотреть уроки по телевизору.

Будут ли проводиться линейки

Министерство образования и науки рекомендует школам отказаться от проведения традиционной линейки на 1 сентября. Ведь, согласно установкам Минздрава, проводить массовые мероприятия в учебных заведениях запрещено.

Но глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан заверил, что линейки проводить можно, если школа находится в "зеленой" или "желтой" зонах, и с соблюдением всех норм и правил.

По его словам, такую ​​линейку нужно проводить на отдельной территории, где у каждого человека будет площадь в пять квадратных метров.

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Кроме того, в школах Киева 1 сентября традиционно состоится первый звонок. Уже все столичные школы готовы к началу учебного года. В то же время во Львове все праздничные линейки в школах запретили в целях безопасности учеников.

Как же отпраздновать первый звонок? Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий посоветовала школам креативно подходить к празднованию первого звонка и выбирать индивидуальный формат проведения 1 сентября. Варианты для такого праздника в условиях карантина – читайте по ссылке.

Правила для школ относительно обучения

Министерство здравоохранения дало рекомендации относительно организации учебного процесса в школах.

Согласно новым карантинным правилам, в школу ребенка теперь не пустят без маски. Единственное исключение – для учеников младшей школы.

Правила обучения в школе:

учащимся 1-4 классов разрешено передвигаться в учебных заведениях без маски или респиратора;

в "оранжевых" регионах эпидемиологической опасности учителям рекомендуют преподавать свой предмет в защитных щитках . В то же время учителя, работающие в "желтой" или "зеленой" зоне, должны просто придерживаться соответствующей дистанции, преподавать можно без масок;

. В то же время учителя, работающие в "желтой" или "зеленой" зоне, должны просто придерживаться соответствующей дистанции, преподавать можно без масок; допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующего температурного скрининга. Если у кого-то будет температура больше 37,2 °C, то им будет запрещено работать.

то им будет запрещено работать. в случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию и провести соответствующие мероприятия;

и провести соответствующие мероприятия; дозаторы и антисептики должны находиться в заведении только на входе, в дальнейшем рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока;

запрещается вход в помещение школы родителям или другим сопровождающим ребенка, за исключением лиц с инвалидностью;

или другим сопровождающим ребенка, за исключением лиц с инвалидностью; желательно проводить все занятия в течение дня в одном кабинете. По возможности, их вообще лучше организовывать на открытом воздухе;

чтобы минимизировать контакты между учениками, школа должна открыть все двери и организовать для каждого класса индивидуальный маршрут;

при составлении расписания следует использовать модульный подход с гибким графиком начала и окончания занятий для разных классов.

не менее 10 минут должны ежедневно проветривать помещение после каждого занятия;

после каждого занятия; в конце рабочего дня обязательно провести дезинфекцию поверхностей (дверных ручек, столов, мест для сидения, перил и т.п.).

Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала

Также перед началом занятий педагоги должны опрашивать учеников о самочувствии и наличии симптомов COVID-19.

Как будут работать школьные столовые

С нового учебного года в школьных столовых запрещено организовывать питание детей по принципу "шведского стола". Так, между столами обязательно должна быть дистанция (не менее полутора метров). Также за ним должны сидеть не больше 4-х учеников одновременно.

Также рекомендуют школам составить расписание питания для различных классов, чтобы не было скопления в помещении.

К тому же, все работники столовых должны работать в защитных масках и одноразовых перчатках, а кассиры и другие работники столовых, которые выдают блюда, обязаны использовать защитные щитки.

Что делать, если у ученика обнаружили симптомы COVID-19

В МОН поделились инструкцией о том, что делать администрации школы, если у ребенка обнаружат признаки COVID-19.

Что делать в случае обнаружения у ребенка признаков коронавируса:

Учитель должен сообщить по телефону об этой ситуации дежурному администратору и медработнику. Школа после этого должна проинформировать родителей ребенка. Медик заведения должен изолировать ребенка в отдельную комнату и ограничивать вход в это помещение. Ученику необходимо надеть маску и не снимать до обследования. В случае необходимости медработник должен вызвать скорую медицинскую помощь. Учитель должен провести инструктаж с другими детьми, которые контактировали с ребенком, у которого обнаружили признаки болезни. Детей из класса этого ученика следует изолировать. А в дальнейшем перевести их на самоизоляцию до получения результатов лабораторных исследований. Также следует сообщить об обнаружении ребенка с признаками болезни районному управлению образования. А эта структура должна уже информировать управление Госпродпотребслужбы.

Правила поведения, когда у ученика обнаружили симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Будут ли закрывать школу, если учитель заразится коронавирусом?

В КГГА зуверяют, что в случае заболевания кого-то из учителей заведение должно следовать общим правилам. Так, учитель должен сначала самоизолироваться. Затем будут устанавливаться контакты и директор будет принимать решение, кто будет заменять педагога.

В зависимости от ситуации будет приниматься решение эпидемиологом относительно обучения – либо школу закроют, либо класс пойдет на карантин, либо же только учитель.