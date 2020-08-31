Школа с 1 сентября: все детали и правила обучения в условиях карантина
Уже завтра большинство детей по всей Украине наконец пойдут в школу. Каким же будет образование в новом учебном году и что должны знать учащиеся об образовании во время пандемии? Мы собрали все правила, рекомендации и детали, как будет проходить обучение в школе с 1 сентября.
24 канал подготовил для вас подробный материал относительно обучения в школах в условиях карантина.
Важно Как обучать учеников во время пандемии: подробная инструкция от МОН
Каким будет формат обучения в школе
Когда в школах начинается обучение? В правительстве сообщили, что традиционная дата начала учебного года в Украине остается неизменной, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. В общем, школьники начнут обучение 1 сентября 2020 года.
Однако, здесь следует учитывать регион, в котором расположена школа. Но все они разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону заболеваемости. Так, в последней зоне обучение будет дистанционным.
Какие школы должны начать обучение дистанционно
Школы в "красных" зонах не могут обучать школьников очно. Поскольку там много больных, безопаснее будет пока проводить онлайн-обучение, пока не улучшится эпидемическая ситуация в городе.
В частности, с 31 августа, к "красной" зоне относятся такие крупные города, как Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Черновцы, Дубно, Острог, Измаил. Ранее все находились в других зонах.
Какие еще города попали в красную зону:
- Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- города Беляевка и Измаил Одесской области;
- города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровненской области;
- города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;
- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.
Согласно решению правительства, там запрещено посещать учебные заведения. Однако решение об открытии школ и садиков принимают городские советы.
Известно, что в районах Черновицкой области, которые относятся к "красной" зоне, обучение будет дистанционным. А в Ивано-Франковске каникулы в школе продлили до 11 сентября из-за карантина – это вместо дистанционного обучения.
Интересно, что в МОН заявили, что в новом учебном году телеобучение продолжится. Поэтому, ученики смогут снова смотреть уроки по телевизору.
Будут ли проводиться линейки
Министерство образования и науки рекомендует школам отказаться от проведения традиционной линейки на 1 сентября. Ведь, согласно установкам Минздрава, проводить массовые мероприятия в учебных заведениях запрещено.
Но глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан заверил, что линейки проводить можно, если школа находится в "зеленой" или "желтой" зонах, и с соблюдением всех норм и правил.
По его словам, такую линейку нужно проводить на отдельной территории, где у каждого человека будет площадь в пять квадратных метров.
Интересно Сколько масок понадобится ученику на один день: ответ Минздрава
Кроме того, в школах Киева 1 сентября традиционно состоится первый звонок. Уже все столичные школы готовы к началу учебного года. В то же время во Львове все праздничные линейки в школах запретили в целях безопасности учеников.
Как же отпраздновать первый звонок? Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий посоветовала школам креативно подходить к празднованию первого звонка и выбирать индивидуальный формат проведения 1 сентября. Варианты для такого праздника в условиях карантина – читайте по ссылке.
Правила для школ относительно обучения
Министерство здравоохранения дало рекомендации относительно организации учебного процесса в школах.
Согласно новым карантинным правилам, в школу ребенка теперь не пустят без маски. Единственное исключение – для учеников младшей школы.
Правила обучения в школе:
- учащимся 1-4 классов разрешено передвигаться в учебных заведениях без маски или респиратора;
- в "оранжевых" регионах эпидемиологической опасности учителям рекомендуют преподавать свой предмет в защитных щитках. В то же время учителя, работающие в "желтой" или "зеленой" зоне, должны просто придерживаться соответствующей дистанции, преподавать можно без масок;
- допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующего температурного скрининга. Если у кого-то будет температура больше 37,2 °C, то им будет запрещено работать.
- в случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию и провести соответствующие мероприятия;
- дозаторы и антисептики должны находиться в заведении только на входе, в дальнейшем рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока;
- запрещается вход в помещение школы родителям или другим сопровождающим ребенка, за исключением лиц с инвалидностью;
- желательно проводить все занятия в течение дня в одном кабинете. По возможности, их вообще лучше организовывать на открытом воздухе;
- чтобы минимизировать контакты между учениками, школа должна открыть все двери и организовать для каждого класса индивидуальный маршрут;
- при составлении расписания следует использовать модульный подход с гибким графиком начала и окончания занятий для разных классов.
- не менее 10 минут должны ежедневно проветривать помещение после каждого занятия;
- в конце рабочего дня обязательно провести дезинфекцию поверхностей (дверных ручек, столов, мест для сидения, перил и т.п.).
Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала
Также перед началом занятий педагоги должны опрашивать учеников о самочувствии и наличии симптомов COVID-19.
Как будут работать школьные столовые
С нового учебного года в школьных столовых запрещено организовывать питание детей по принципу "шведского стола". Так, между столами обязательно должна быть дистанция (не менее полутора метров). Также за ним должны сидеть не больше 4-х учеников одновременно.
Также рекомендуют школам составить расписание питания для различных классов, чтобы не было скопления в помещении.
К тому же, все работники столовых должны работать в защитных масках и одноразовых перчатках, а кассиры и другие работники столовых, которые выдают блюда, обязаны использовать защитные щитки.
Что делать, если у ученика обнаружили симптомы COVID-19
В МОН поделились инструкцией о том, что делать администрации школы, если у ребенка обнаружат признаки COVID-19.
Что делать в случае обнаружения у ребенка признаков коронавируса:
- Учитель должен сообщить по телефону об этой ситуации дежурному администратору и медработнику. Школа после этого должна проинформировать родителей ребенка.
- Медик заведения должен изолировать ребенка в отдельную комнату и ограничивать вход в это помещение. Ученику необходимо надеть маску и не снимать до обследования. В случае необходимости медработник должен вызвать скорую медицинскую помощь.
- Учитель должен провести инструктаж с другими детьми, которые контактировали с ребенком, у которого обнаружили признаки болезни. Детей из класса этого ученика следует изолировать. А в дальнейшем перевести их на самоизоляцию до получения результатов лабораторных исследований.
- Также следует сообщить об обнаружении ребенка с признаками болезни районному управлению образования. А эта структура должна уже информировать управление Госпродпотребслужбы.
Правила поведения, когда у ученика обнаружили симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
Будут ли закрывать школу, если учитель заразится коронавирусом?
В КГГА зуверяют, что в случае заболевания кого-то из учителей заведение должно следовать общим правилам. Так, учитель должен сначала самоизолироваться. Затем будут устанавливаться контакты и директор будет принимать решение, кто будет заменять педагога.
В зависимости от ситуации будет приниматься решение эпидемиологом относительно обучения – либо школу закроют, либо класс пойдет на карантин, либо же только учитель.
-
Классные пузыри и карантин для группы: каким будет обучение в школах мира во время COVID-19сегодня , 20:15
-
Образование за рубежом: украинские студенты могут бесплатно учиться в Чехии29 августа , 11:11
-
Будут ли с 1 сентября в школе действовать группы продленного дня: ответ Минздрава28 августа , 12:59