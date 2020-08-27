До начала учебного года осталось больше недели, но заболеваемость COVID-19 увеличивается. В школах ответственность за безопасность учащихся во время обучения лежит именно на директорах. Поэтому руководители школ поделились разработанными инструкциями для обучения в школах.

Директора вместе с педагогами и другими работниками школы разработали собственные инструкции по обучению в условиях карантина. Все правила они утвердили на педсоветах, передает издание "ВсеОсвіта".

Важно В Минздраве назвали новые правила организации обучения в школах: детали

Как начать обучение с 1 сентября в условиях карантина: советы от директоров

Не проводить в школах линейки

Но можно проводить по классам встречу учителя и учеников. День знаний будут праздновать только первые и 11-е классы, по соблюдению социальной дистанции.

Детей в школу не провожать

Директора требуют, чтобы родителям, бабушкам и другим родственникам учеников был запрещен вход в школу с началом учебного года. Школьники должны приходить во двор заведения, откуда их по графику заберет учитель или классный руководитель в определенном месте.

Интересно, что в киевской специализированной школе №43" Грааль " дети по-разному будут идти в школу: первые классы на 9 утра, а 2-11 – на 8:30. Перед тем, как зайти в школу, ученики должны предварительно обработать руки антисептиком.

Сообщать о плохом самочувствии

Также ученикам стоит при условии плохого самочувствия сказать о своем состоянии здоровья классного руководителя. Об этом важно сообщить сразу при утренней встрече или уже на уроке у учителя.

Обрабатывать руки антисептиком

Это ученики должны делать при входе и выходе из класса.

Правила ношения масок в школе

Во время перерывов все ученики должны ходить в масках, на уроках их можно снимать. Менять маски надо каждые три часа. Зато, по рекомендациям Минздрава, ученики 1-4 классов могут и по школе ходить без масок.



Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала

Учителям и персоналу школы будут проводить температурный скрининг

Учителя должны перед входом в школу пройти температурный скрининг. Добавим, что педагогов с температурой свыше 37,2°C не будут допускать к работе.

Родители перед выходом из дома должны измерить у ребенка температуру

Взрослые должны оценивают состояние здоровья ребенка до отправления в школу. Ни в коем случае детей не стоит отпускать на уроки с температурой, сильной головной болью, насморком или кашлем. При любых признаках ОРВИ ребенок должен оставаться дома. И об этом стоит предупредить по телефону классного руководителя.

Обучение будет в одном классе

Это поможет избежать заражения. Ученики будут переходить в другой кабинет лишь на некоторые предметы при делении на группы, в частности на уроки по физкультуре и информатике.

Киевская специализированная школа №43 "Грааль" заявила, что с целью минимизации контактов между детьми введет смешанное обучение: первую неделю ученики будут учиться все вместе, а со второй недели классы будут поделены на две группы. Одна группа неделю будет учиться очно, другая – дистанционно, в следующий раз группы меняются.

К теме Какие школы могут с 1 сентября начать обучение дистанционно: города и регионы красной зоны

Для каждого класса стоит определить собственный свой вход в школу и составить схему движения. Чтобы избежать скопления, ученикам не стоит позволять ходить по всей школе. Интересно, что во многих школах группы продленного дня будут работать уже с 1 сентября.

Кроме того, школа должна ежедневно после уроков убирать и дезинфицировать твердые поверхности, в частности парты и стулья, а также проветривать классы в течение дня на каждом перерыве не менее 10 минут.

Для организации питания создать свои правила и график

Интересно, что некоторые школы планируют кормить учеников 1-4-ых классов сухими пайками в одноразовых пакетах. Временно буфет в школе работать не будет.

Напомним, что с 1 сентября в школьных столовых запрещено кормить детей по принципу "шведского стола". Больше о работе столовых в школе – читайте здесь.