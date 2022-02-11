Правила поведения в интернете: чему стоит научить себя и ребенка

Чтобы не повторять сценарии тысячи обманутых и оскорбленных пользователей сети, предлагаем ознакомиться с основными веб-угрозами и научить ребенка безопасному обращению в интернете. Что нужно делать, чтобы интернет приносил только пользу – читайте в статье.

Правила поведения в интернете

Дозируйте информацию

Сегодня популярной угрозой для пользователей интернет-сети является инфодемия – перенасыщение информационного пространства, в том числе фейками и токсичной информацией.

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Чтобы обезопасить себя и родных от манипуляций рекламы, ложной информации и мошенников, развивайте медиаграмотность и критическое мышление. Читайте информацию из официальных источников, не поддавайтесь на провокации.

Будьте вежливыми

Во время, когда граница между онлайн- и офлайн-общением достаточно размыта, все же остается условный фильтр-барьер – экран гаджета. Не следует воспринимать его, как перстень, гарантирующий вседозволенность.

Ведите себя так, как и в жизни. Обсудите с ребенком, может ли он высказать это же мнение при очной встрече? Какие бы слова подобрал? Какую реакцию готов получить? Будет ли нести ответственность за свои слова перед собеседником?

Говорите "нет", останавливайте некомфортное общение

Этого правила следует придерживаться не только в сети, но и в повседневности. Если вам некомфортно, вы чувствуете давление, шантаж или другие неприятные проявления – дистанцируйтесь. Если собеседник ведет себя агрессивно или же оказывает чрезмерное давление – сообщите об этом людям или службам, которые смогут вас защитить.

Внимательно относитесь к распространению контента

Это касается как ваших личных данных, так и информации о других людях. Придерживайтесь «Правила билборда» и учите этому детей.

Правило билборда состоит в том, что каждое сообщение, видео или фотографию, которую вы отправляете кому-то, следует представить на билборде возле школы. Хотели бы вы там ее увидеть? К сожалению, правило билборда нарушает каждый четвертый подросток

Держите билеты во внутреннем кармане

Отдельного внимания заслуживают билеты: посадочные талоны, лотерейные билеты или билеты на спортивные и культурные мероприятия. Если опубликовали их в сети вместе с уникальной информацией (штрих-кодом, QR-кодом, номером брони и т. п) – будьте готовы отдать свою радость другим.

В 2015 году австралийка Шантель выиграла в лотерею 825 долларов. Но так их и не получила. Как только женщина узнала о выигрыше, она опубликовала фото с победным билетом в фейсбуке. Это привлекло внимание мошенника, который воспользовался штрихкодом и получил выигрыш. Досадная ситуация, но мы можем сделать выбор: учиться на чужих ошибках или переносить их в свою жизнь.

Берегите приватность

Есть данные, которые нельзя разглашать в сети – ваша личная информация. К ней относятся:

ФИО;

дата рождения;

номера личных документов, автомобилей;

домашний адрес и номер телефона;

место работы или номер школы.

Также не желательно выкладывать в сеть фото и видео из отпусков в режиме реального времени. Злоумышленники могут наведаться в вашу квартиру или дом, когда хозяев нет дома. Кстати, вы значительно облегчите работу мошенников, если напишете даты прибытия: например: "еще неделю в этой райской местности". Если есть возможность – делитесь фрагментами отдыха только после возвращения. Конечно, если есть желание делиться в принципе.

Заботьтесь о безопасности перехода из онлайна в офлайн

"Старый друг лучше новых двух" – утверждение спорное, но довольно дельное ввиду безопасности перехода из онлайна в офлайн. Прежде чем встречаться с интернет-знакомым, рассчитайте все возможные варианты подкрепления безопасности и избежания проблем. Соглашайтесь на встречу только в людном месте и учите этому дочерей и сыновей.

Делитесь собственными сомнениями и будьте готовы принять переживания детей

В любой опасной ситуации лучше проявить больше бдительности, чем не учесть определенные моменты. Поэтому при малейшей угрозе для вашей безопасности обращайтесь за помощью. На собственном примере показывайте детям, что это нормально.

Установите доверительные отношения с детьми – они должны доверять вам и без страха осуждения рассказывать о возможных встречах с новыми интернет-знакомыми или подозрительными личностями.

Ознакомьтесь со словарем угроз вместе с семьей

Новые или модные слова часто вызывают у нас скепсис: мол, зачем придумывать велосипед, когда есть привычное и понятное объяснение. Однако для того, чтобы преодолеть неприятность, надо знать, как она называется. Новые понятия и угрозы требуют новых названий, среди которых:

Флейминг (flaming) – обмен короткими гневными и зажигательными репликами между двумя или более участниками, используя коммуникационные технологии. Чаще всего разворачивается в "публичных" местах интернета, на чатах, форумах, дискуссионных группах.

– обмен короткими гневными и зажигательными репликами между двумя или более участниками, используя коммуникационные технологии. Чаще всего разворачивается в "публичных" местах интернета, на чатах, форумах, дискуссионных группах. Кибербуллинг – это издевательства, унижения, агрессивные нападения, которые совершаются с помощью различных гаджетов (в частности телефонов), с использованием интернета, любых электронных (цифровых) технологий.

это издевательства, унижения, агрессивные нападения, которые совершаются с помощью различных гаджетов (в частности телефонов), с использованием интернета, любых электронных (цифровых) технологий. Харассмент (harassment) – привлечение повторяющихся оскорбительных сообщений, направленных на жертву (например, сотни смс-сообщений на мобильный телефон, постоянные звонки), с перегрузкой персональных каналов коммуникации.

– привлечение повторяющихся оскорбительных сообщений, направленных на жертву (например, сотни смс-сообщений на мобильный телефон, постоянные звонки), с перегрузкой персональных каналов коммуникации. Хеппислепинг (happy slapping) – относительно новый вид кибербуллинга, который начинался в английском метро, где подростки, прогуливаясь по перрону, вдруг шлепали друг друга, тогда как другой участник снимал это воздействие на мобильную камеру. В дальнейшем за любыми видеороликами, в которых записаны реальные нападения, закрепилось название хеппислепинг.

Как закрепить правила обращения в интернете? Предложите ребенку принять участие во Всеукраинском интернет-конкурсе "Безопасный интернет 2.0" от образовательного проекта "На Урок". Интересный интерактив поможет детям проверить свои знания и узнать много нового.