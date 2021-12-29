Правила поведения детей во время зимних каникул: советы от полиции

Почти все школьники отправились на зимние каникулы, а некоторые присоединятся к ним к концу недели. Поэтому в полиции озвучили основные правила безопасности детей во время зимних каникул.

В каком бы формате ни проходило обучение, каникулы всегда желательны и ожидаемы для школьников. Но родители должны позаботиться о том, чтобы зимний отдых был безопасным.

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Основные правила безопасности во время зимних каникул

Акцентируйте, что категорически запрещается ходить на водоемах, покрытых льдом (тонким льдом).

Предостерегайте детей соблюдать осторожность во время катания на санках, лыжах, коньках.

Не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательны к ним и их поведению.

Если ребенка приходится оставить дома одного – проведите инструктаж по технике безопасности и оставьте номера, по которым можно обращаться за помощью.

Контролируйте круг друзей ваших детей, соберите контакты для связи.

Не оставляйте острые, режущие предметы и спички в легкодоступном для детей месте.

Не разрешайте детям использовать петарды и фейерверки.

Отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения.

Позаботьтесь о светоотражающих элементах на верхней одежде своих детей, чтобы их замечали водители в темноте.

К слову, МОН советовало установить зимние каникулы в школах с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Большинство регионов прислушались к этой рекомендации, однако в некоторых городах каникулы начались раньше.

Сколько будут продолжаться зимние каникулы в других регионах:

Львов – с 27 декабря по 10 января (однако много школ начнут с 31 декабря).

Ивано-Франковск – с 31 декабря по 16 января включительно.

Кропивницкий – в период с 27 – 30 декабря по 10 января.

Харьков – с 28 декабря по 10 января (однако фактически последним учебным днем ​​будет пятница, 24 декабря).

Ровно – с 25 декабря по 9 января включительно.

Хмельницкий – с 30 декабря по 9 января включительно.

Чернигов – с 24 декабря по 9 января включительно.

Полтава – с 25 декабря по 10 января (однако в Кременчуге каникулы будут длиться с 1 по 16 января).

Волынь – с 28 декабря по 9 января включительно.

Житомир – рекомендовано с 31 декабря по 16 января.

Сумы – с 25 декабря по 9 января включительно.

Днепр – с 25 декабря по 10 января.

Кривой Рог – с 25 декабря по 9 января включительно.

Текст публикации полиции:

В каком бы формате ни проходило обучение, каникулы всегда остаются желанными и ожидаемыми для школьников, особенно зимние. Поэтому родители должны позаботиться о том, чтобы зимний отдых был безопасным.

Напоминаем основные правила безопасности во время зимних каникул:

– старайтесь не оставлять детей без присмотра, будьте внимательны к ним и их поведению;

– если ребенка приходится оставить дома одного – проведите инструктаж по технике безопасности и оставьте номера, по которым можно обращаться за помощью;

– контролируйте круг друзей ваших детей, соберите контакты для связи;

– не оставляйте острые, режущие предметы и спички в легкодоступном для детей месте. Не разрешайте им использовать петарды и фейерверки;

– отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения;

– позаботьтесь о светоотражающих элементах на верхней одежде своих детей – это сделает их заметными для водителей в темноте или в условиях ограниченной видимости;

– подчеркивайте, что категорически запрещается ходить на водоемах, покрытых льдом. Тонкий лед – это большая опасность для здоровья и жизни;

– предостерегайте детей быть осторожными во время катания на санках, лыжах, коньках. Берегите самых дорогих. Веселых праздников.