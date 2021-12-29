В каком бы формате ни проходило обучение, каникулы всегда желательны и ожидаемы для школьников. Но родители должны позаботиться о том, чтобы зимний отдых был безопасным.
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Основные правила безопасности во время зимних каникул
- Акцентируйте, что категорически запрещается ходить на водоемах, покрытых льдом (тонким льдом).
- Предостерегайте детей соблюдать осторожность во время катания на санках, лыжах, коньках.
- Не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательны к ним и их поведению.
- Если ребенка приходится оставить дома одного – проведите инструктаж по технике безопасности и оставьте номера, по которым можно обращаться за помощью.
- Контролируйте круг друзей ваших детей, соберите контакты для связи.
- Не оставляйте острые, режущие предметы и спички в легкодоступном для детей месте.
- Не разрешайте детям использовать петарды и фейерверки.
- Отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения.
- Позаботьтесь о светоотражающих элементах на верхней одежде своих детей, чтобы их замечали водители в темноте.
К слову, МОН советовало установить зимние каникулы в школах с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Большинство регионов прислушались к этой рекомендации, однако в некоторых городах каникулы начались раньше.
Сколько будут продолжаться зимние каникулы в других регионах:
- Львов – с 27 декабря по 10 января (однако много школ начнут с 31 декабря).
- Ивано-Франковск – с 31 декабря по 16 января включительно.
- Кропивницкий – в период с 27 – 30 декабря по 10 января.
- Харьков – с 28 декабря по 10 января (однако фактически последним учебным днем будет пятница, 24 декабря).
- Ровно – с 25 декабря по 9 января включительно.
- Хмельницкий – с 30 декабря по 9 января включительно.
- Чернигов – с 24 декабря по 9 января включительно.
- Полтава – с 25 декабря по 10 января (однако в Кременчуге каникулы будут длиться с 1 по 16 января).
- Волынь – с 28 декабря по 9 января включительно.
- Житомир – рекомендовано с 31 декабря по 16 января.
- Сумы – с 25 декабря по 9 января включительно.
- Днепр – с 25 декабря по 10 января.
- Кривой Рог – с 25 декабря по 9 января включительно.
Текст публикации полиции:
В каком бы формате ни проходило обучение, каникулы всегда остаются желанными и ожидаемыми для школьников, особенно зимние. Поэтому родители должны позаботиться о том, чтобы зимний отдых был безопасным.
Напоминаем основные правила безопасности во время зимних каникул:
– старайтесь не оставлять детей без присмотра, будьте внимательны к ним и их поведению;
– если ребенка приходится оставить дома одного – проведите инструктаж по технике безопасности и оставьте номера, по которым можно обращаться за помощью;
– контролируйте круг друзей ваших детей, соберите контакты для связи;
– не оставляйте острые, режущие предметы и спички в легкодоступном для детей месте. Не разрешайте им использовать петарды и фейерверки;
– отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения;
– позаботьтесь о светоотражающих элементах на верхней одежде своих детей – это сделает их заметными для водителей в темноте или в условиях ограниченной видимости;
– подчеркивайте, что категорически запрещается ходить на водоемах, покрытых льдом. Тонкий лед – это большая опасность для здоровья и жизни;
– предостерегайте детей быть осторожными во время катания на санках, лыжах, коньках. Берегите самых дорогих. Веселых праздников.