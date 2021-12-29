В каком бы формате ни проходило обучение, каникулы всегда желательны и ожидаемы для школьников. Но родители должны позаботиться о том, чтобы зимний отдых был безопасным.

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Основные правила безопасности во время зимних каникул

  • Акцентируйте, что категорически запрещается ходить на водоемах, покрытых льдом (тонким льдом).
  • Предостерегайте детей соблюдать осторожность во время катания на санках, лыжах, коньках.
  • Не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательны к ним и их поведению.
  • Если ребенка приходится оставить дома одного – проведите инструктаж по технике безопасности и оставьте номера, по которым можно обращаться за помощью.
  • Контролируйте круг друзей ваших детей, соберите контакты для связи.
  • Не оставляйте острые, режущие предметы и спички в легкодоступном для детей месте.
  • Не разрешайте детям использовать петарды и фейерверки.
  • Отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения.
  • Позаботьтесь о светоотражающих элементах на верхней одежде своих детей, чтобы их замечали водители в темноте.

К слову, МОН советовало установить зимние каникулы в школах с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Большинство регионов прислушались к этой рекомендации, однако в некоторых городах каникулы начались раньше.

Сколько будут продолжаться зимние каникулы в других регионах:

  • Львов – с 27 декабря по 10 января (однако много школ начнут с 31 декабря).
  • Ивано-Франковск – с 31 декабря по 16 января включительно.
  • Кропивницкий – в период с 27 – 30 декабря по 10 января.
  • Харьков – с 28 декабря по 10 января (однако фактически последним учебным днем ​​будет пятница, 24 декабря).
  • Ровно – с 25 декабря по 9 января включительно.
  • Хмельницкий – с 30 декабря по 9 января включительно.
  • Чернигов – с 24 декабря по 9 января включительно.
  • Полтава – с 25 декабря по 10 января (однако в Кременчуге каникулы будут длиться с 1 по 16 января).
  • Волынь – с 28 декабря по 9 января включительно.
  • Житомир – рекомендовано с 31 декабря по 16 января.
  • Сумы – с 25 декабря по 9 января включительно.
  • Днепр – с 25 декабря по 10 января.
  • Кривой Рог – с 25 декабря по 9 января включительно.

Текст публикации полиции:

В каком бы формате ни проходило обучение, каникулы всегда остаются желанными и ожидаемыми для школьников, особенно зимние. Поэтому родители должны позаботиться о том, чтобы зимний отдых был безопасным.

Напоминаем основные правила безопасности во время зимних каникул:

– старайтесь не оставлять детей без присмотра, будьте внимательны к ним и их поведению;

– если ребенка приходится оставить дома одного – проведите инструктаж по технике безопасности и оставьте номера, по которым можно обращаться за помощью;

– контролируйте круг друзей ваших детей, соберите контакты для связи;

– не оставляйте острые, режущие предметы и спички в легкодоступном для детей месте. Не разрешайте им использовать петарды и фейерверки;

– отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения;

– позаботьтесь о светоотражающих элементах на верхней одежде своих детей – это сделает их заметными для водителей в темноте или в условиях ограниченной видимости;

– подчеркивайте, что категорически запрещается ходить на водоемах, покрытых льдом. Тонкий лед – это большая опасность для здоровья и жизни;

– предостерегайте детей быть осторожными во время катания на санках, лыжах, коньках. Берегите самых дорогих. Веселых праздников.