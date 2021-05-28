Соответствующее письмо Минобразование отправило областным департаментам образования.

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Правила поведения детей во время летних каникул

В соответствии с рекомендациями МОН мы подготовили памятку о правилах поведения детей во время летних каникул.

Рекомендации по предотвращению распространения коронавируса

Нужно чаще проветривать помещение, чтобы дети постоянно имели доступ чистого воздуха (это препятствует распространению вирусов).

Все поверхности: дверные ручки, столешницы, клавиатуру и т.д. нужно регулярно протирать дезинфекционные средством.

Дети должны регулярно мыть руки с мылом в течение 30 – 40 секунд или обрабатывать их антисептиком.

В общественных местах носить маску или респиратор, стараться не трогать руками глаза, нос, рот.

Также следует избегать любых контактов с животными (бродячими кошками, собаками, птицами, грызунами, летучими мышами).

Необходимо соблюдать дистанцию: держаться от людей на расстоянии минимум 1,5 – 2 метра, особенно если у них кашель, насморк, повышенная температура.

Обязательно пройти лабораторное исследование, если имели контакт с человеком, больным COVID-19.

При первых симптомах респираторных заболеваний у детей (повышенной температуре, появлении кашля, насморка или осложнения дыхания) родителям нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Домашнее лечение строго запрещено, если человек находится в группе риска или имеет следующие симптомы: затрудненное дыхание, кровохарканье, тошноту, удушье, рвота, спутанность сознания.



В общественных местах дети должны находиться в маске / Фото УП. Жизнь

Правила безопасности на дороге

Дети должны передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам с правой стороны.

За пределами населенных пунктов, нужно двигаясь по обочине или краю проезжей части, обязательно идти навстречу движению транспортных средств.

Необходимо пользоваться исключительно пешеходными переходами, в частности подземными и наземными.

В местах с регулировок движениями следует руководствоваться только сигналами регулировщика или светофора.

Ждать транспортное средство нужно только на посадочных площадках (остановках), тротуарах, обочинах и тому подобное.

Категорически запрещено выбегать на проезжую часть, устраивать на ней или вблизи нее игры.

Велосипедистам запрещается: управлять транспортом с неисправным тормозом и звуковым сигналом. А ездить надо, держась за руль и не снимая ноги с педалей и тому подобного.

Запрещено выезжать на проезжую часть на других средствах для езды (скейтборд, самокат, ролики и т.д.).

Детям запрещено находиться вблизи железнодорожных путей без сопровождения взрослых.

Правила поведения на реках и водоемах

Первым условием безопасного отдыха на воде является умение плавать. Но даже тот, кто хорошо плавает, должен быть осторожным и строго соблюдать правила поведения на воде:

Дети должны купаться исключительно под наблюдением взрослых.

Учиться плавать нужно под руководством инструктора или родителей.

Детям не надо купаться и нырять в незнакомых местах.

Нельзя заплывать за ограничительные знаки.

Следует очень осторожно вести себя на надувных матрасах и игрушках, особенно когда есть ветер или сильное течение.

Не купайтесь в холодной воде, чтобы не переохладится, оптимальный период пребывания в воде – 20 или 30 минут.

Не подплывайте к водоворотам, пароходам i катерам.

Не прыгайте вниз головой в местах, глубина которых неизвестна.

Также не следует проводить много времени на открытом солнце, когда оно особенно активно (с 12:00 до 17:00 часов). При выходе на улицу не забывать надеть головной убор.

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Как вести себя с незнакомыми людьми

Нельзя разговаривать вступать в контакт с незнакомцами, а особенно – нельзя передавать им ценные вещи, ключи от дома и тому подобное.

Не подходить к автомобилям с незнакомцами, даже если эти люди спрашивают дорогу. Нужно сказать, что не знаете, и быстро уходить.

Находиться без сопровождения взрослых на улице детям до 10 лет можно до 20:00, до 14 лет – до 21:00, до 18 лет – до 22:00.

Дети имеют право не открывать двери дома даже представителям правоохранительных органов. Если незнакомец спрашивает, скоро ли придут родители, позвоните родителям. Но нельзя открывать дверь незнакомцам.

Находиться подальше от тех, кто устраивает драки, не участвовать в спорах взрослых и не провоцировать словами или действиями агрессивное поведение.

Не входить в подъезд, лифт с незнакомыми людьми. Сразу звать на помощь, если незнакомец осуществляет какие-то действия в отношении вас.

Нужно быть внимательными, оглядываться и проверять, не идет ли за вами кто-то.

Правила пожарной безопасности

Детям запрещено брать огнеопасные предметы, которые могут привести к пожару (зажигалки, спички, петарды, бенгальские огни, фейерверки, сигареты и т.д.).

Использовать газовую плиту дома следует только под наблюдением взрослых со специализированным электрическим прибором для включения.

Ни в коем случае не брать в руки незнакомые или чужие предметы. Не включать их в розетку дома или в других учреждениях – это может привести к пожару или взрыву.

Пользоваться электроприборами только сухими руками и в присутствии родителей. В случае выявления оборванных проводов или искрения – сообщить взрослых.

В случае пожара, искрение, дыма или огня нужно немедленно выйти на воздух (за дверь, на балкон) и позвать на помощь. Также необходимо позвонить в службу пожарной охраны по номеру 101.

При появлении запаха газа в помещении ни в коем случае не включать электроприборы, не пользоваться телефоном, открыть окна, проверить помещения, выключить газовую плиту. Немедленно сообщить в газовую службу по телефону 104.

Правила для профилактики желудочно-кишечных заболеваний

Для предупреждения кишечных инфекций, которые еще метко называют болезнями "грязных рук", необходимо придерживаться простых и доступных каждому правил:

мыть руки перед едой, после туалета и прихода с улицы,

употреблять в пищу только тщательно вымытые овощи, фрукты, ягоды,

не покупать у случайных лиц на рынка или в антисанитарных условиях молочные и мясные продукты,

мясные продукты необходимо варить, жарить до полной готовности, чтобы уничтожить возбудители опасных болезней.

Важно, чтобы дети придерживались всех перечисленных правил техники безопасности во время каникул, так как эти рекомендации могут защитить ребенка от травматизма и несчастных случаев.