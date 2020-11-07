Правила делового этикета нужны не только для того, чтобы показать всем, как хорошо вы воспитаны, но и для того, чтобы помогать людям работать эффективнее. Ведь вас вряд ли будут держать на работе, если вы раздражаете других людей и мешаете им делать свою работу.

Можно ли писать в рабочие чаты вечером, нужно ли поздравлять коллег с праздниками и обязательно ли обращаться к руководителю на "Вы" – ответы на эти и другие вопросы рассказали эксперты изданию Happy Monday.

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Эксперты уверяют, что хорошим человека считают тогда, когда он является приятным в общении. Ведь в целом деловой этикет – это о соблюдении личных границ и правил субординации ради комфортного взаимодействия.

Правила делового этикета в коллективе

Собственные правила

Специалисты уверяют, что в каждой компании могут быть свои правила, важно только, чтобы они были сформулированы и прописаны.

Иногда молодым компаниям кажется, что они приходят работать по-новому, а потому им никакие правила не нужны. Однако это не так. В таком случае правила могут быть более свободными и демократическими, но они все же должны быть. Поэтому, если не хотите конфликтных ситуаций, то четко пропишите правила и сообщите о них команде. Все должно работать на эффективность.

Темы, которых лучше избегать

Существует пять тем, о которых не стоит говорить в светском обществе: деньги, политика, религия, здоровье и секс. А все потому, что это потенциально конфликтные темы, на которые у людей могут быть противоположные взгляды.

К примеру, если вы увидите, что вас собеседник в одной из этих тем имеет другую позицию, то у вас может исчезнуть желание с ним работать. Так, один разговор на эту тему может навредить эффективности всей команды. Поэтому старайтесь избегать любых спорных тем с коллегами.



Общение с коллегами / Фото amazonaws

Все, что уменьшает эффективность других – под запретом

Главное правило взаимодействия в офисе – что бы вы ни делали, помните, что рядом с вами другие люди. Ведь кто-то не умеет тихо говорить, кто-то слушает музыку даже через наушники очень громко и это всем мешает.

Иногда компании принимают для себя решение никому ничего не запрещать. Однако в итоге все разваливается, потому что всех что-то раздражает, но все молчат. Поэтому лучше договариваться так, чтобы хорошо было всем.

Правила делового этикета в общении с руководителем

Важна субординация

Самая главная ошибка в общении с руководителем – это когда люди путают характер отношений и нарушают субординацию. Не стоит думать, что руководители – ваши друзья. Субординация важна, потому что она была присуща даже людям на животном уровне: есть вожак и есть группа, которая добровольно согласилась за ним идти.

"Часто можно услышать: "Да кому нужна эта субординация!". Но пока в мире есть хоть одна дверь, через которую может пройти только один человек за раз, вам придется выбирать, кто войдет первым, а кто – вторым", – считает эксперт Анна Чаплыгина.

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Правила поведения в конкретных ситуациях

Как этически сделать замечание коллеге

Любые замечания следует делать лично, а не публично. Потому что если ваша претензия окажется необоснованной, вам придется так же публично извиняться. К тому же, личная встреча всегда лучше, чем переписка, потому что так вы увидите реакцию человека. Поэтому, если есть возможность встретиться, а не писать, так и сделайте.

Важно также учитывать и формат замечания: если вы не хотите конфликта, вы спрашиваете, что можно сделать, чтобы человек начал работать лучше. Пример: "Что тебе нужно с нашей стороны, чтобы ты выполнил поставленную задачу?". Делайте акцент на общем задании.

Нужно ли поздравлять коллег с праздниками

Общий праздник, с которым можно поздравить всех и не прогадать – это Новый год, однако поздравление коллег с религиозными праздниками не слишком приветствуется. Ведь вы не можете точно знать, какую веру исповедует человек.

Правила этического онлайн-общения в условиях удаленной работы

Во времена пандемии многие компании перевели всю рабочую коммуникацию в онлайн. Часто это сопровождается трудностями с работой и досугом, а также непониманием, что даже на расстоянии можно отвлекать других сотрудников.



Деловая переписка в рабочем чате / Фото exgenio

Поэтому, вот советы, как общаться с коллегами дистанционно:

Соблюдайте дистанцию ​​даже отдаленно

Это три разные дистанции в онлайн-работе: почта, мессенджеры в соцсетях и телефонный звонок.

В случае почты нормальное время ответа – 1-2 суток. Если вы отправили письмо вечером, то стоит ждать ответа на следующий рабочий день;

мессенджер – это уже более близкая дистанция, и хорошим тоном считается отреагировать в течение одного рабочего дня;

телефон – это здесь и сейчас, однако не стоит злоупотреблять телефонными звонками.

Коллегам стоит писать только в рабочее время. Если все согласились, что материалы нужно отправлять по мере их готовности, хоть в три часа ночи, тогда можно писать в любое время, это не будет нарушением этикета.

Рабочие чаты – для работы

В условиях удаленной работы практически вся коммуникация с коллегами перешла в чаты и распространенная ошибка – превращать чат в что-то вроде живого общения в офисе, когда обсуждается все подряд.

Конечно, вы все соскучились и очень рады друг друга "видеть", но такое общение и посторонние сообщения быстро начнут мешать работе. Запомните правило – все, что не относится к делу, не должно быть в общем чате.