Руководитель украинского центра оценивания качества образования считает неэтичным участие учителей и репетиторов в ВНО. По его словам, таким образом они вредят интересам абитуриентов.

Такую точку зрения высказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко в интервью Укринформу.

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Почему в УЦКО считают неэтичным участие учителей в ВНО

По мнению Бойко, не совсем честно конкурировать со школьниками и щеголять, что ты лучше их. По его словам, учителя используют внешнее независимое оценивание, чтобы капитализировать свою оценку в 200 баллов в более выгодную для себя цену, как репетитора.

Глава УЦКО заметил, что когда на верхней ступени среди 200-балльников оказываются только репетиторы, от этого страдают абитуриенты.

Он привел в пример ситуацию, когда максимальный возможный балл, который можно набрать за тест по украинскому языку и литературе – 104. А среди участников ежегодно являются около 10 детей, которые набрали, например, 95 баллов и оказались бы на высшей ступени.

В то же время репетитор набирает максимально возможный балл из максимально возможного и получает 200 баллов. Если бы он не пришел, то 10 детей получили бы 200 баллов своим результатом и имели бы значительно лучшие шансы на поступление в учреждения высшего образования.

По словам Бойко, в этом году количество абитуриентов, которые получили 200 баллов, например, по физике – 64, а в прошлом году их было всего четверо.

Сколько выпускников сдали ВНО на 200 баллов в 2020 году

В 2020 году 447 абитуриентов сдали внешнее независимое оценивание на максимальные 200 баллов. В прошлом году их было 274.

В 2020 году максимальное количество баллов на ВНО получили:

По математике – 142 человека,

По английскому языку – 84,

По немецкому языку – 3,

По физике – 64,

По химии – 49,

По истории Украины – 49,

По биологии – 44,

По украинскому языку и литературе – 8,

По географии – 3,

По французскому языку – 1,

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Обратите внимание! В 2020 году основная сессия ВНО началась с 25 июня и продолжалась до 17 июля в условиях карантина. Сейчас участники постепенно получают результаты тестирования. Дополнительная сессия ВНО началась 23 июля и продлится до 11 августа.



Условия проведения ВНО в 2020 году / Инфографика 24 канала