"Позорная ситуация": глава центра оценивания качества образования осудил участие учителей в ВНО
Руководитель украинского центра оценивания качества образования считает неэтичным участие учителей и репетиторов в ВНО. По его словам, таким образом они вредят интересам абитуриентов.
Такую точку зрения высказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко в интервью Укринформу.
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Почему в УЦКО считают неэтичным участие учителей в ВНО
- По мнению Бойко, не совсем честно конкурировать со школьниками и щеголять, что ты лучше их. По его словам, учителя используют внешнее независимое оценивание, чтобы капитализировать свою оценку в 200 баллов в более выгодную для себя цену, как репетитора.
- Глава УЦКО заметил, что когда на верхней ступени среди 200-балльников оказываются только репетиторы, от этого страдают абитуриенты.
- Он привел в пример ситуацию, когда максимальный возможный балл, который можно набрать за тест по украинскому языку и литературе – 104. А среди участников ежегодно являются около 10 детей, которые набрали, например, 95 баллов и оказались бы на высшей ступени.
- В то же время репетитор набирает максимально возможный балл из максимально возможного и получает 200 баллов. Если бы он не пришел, то 10 детей получили бы 200 баллов своим результатом и имели бы значительно лучшие шансы на поступление в учреждения высшего образования.
По словам Бойко, в этом году количество абитуриентов, которые получили 200 баллов, например, по физике – 64, а в прошлом году их было всего четверо.
Сколько выпускников сдали ВНО на 200 баллов в 2020 году
В 2020 году 447 абитуриентов сдали внешнее независимое оценивание на максимальные 200 баллов. В прошлом году их было 274.
В 2020 году максимальное количество баллов на ВНО получили:
- По математике – 142 человека,
- По английскому языку – 84,
- По немецкому языку – 3,
- По физике – 64,
- По химии – 49,
- По истории Украины – 49,
- По биологии – 44,
- По украинскому языку и литературе – 8,
- По географии – 3,
- По французскому языку – 1,
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