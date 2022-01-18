Позитивное оценивание и самооценивание в школе: как проводить и научить этому учеников

Если педагог во время оценивания будет подчеркивать проблемы, разделять детей на "хороших" и "плохих", то это не будет помогать ученикам двигаться по своей образовательной траектории. Поэтому в школах НУШ ввели самооценивание и позитивное оценивание.

Финские экспертки Аня Хуринайнен-Косунен и Рия Палмквист говорят, что нужно отталкиваться от сильных сторон ребенка, расширять его права и возможности, направлять к новым достижениям и тому подобное.

К теме Учеба с радостью: почему отсутствие оценок в начальной школе – это преимущество

Оценивание направляется прежде всего на рабочие навыки и поведение учащихся, и это делают все учителя, которые работают с ребенком. Но также не стоит оставлять без внимания общие результаты обучения и прогресс ученика в учебе.

Финские экспертки считают, что оценивание – это не только процесс, но и навык всех участников образовательного процесса.

Позитивное оценивание учащихся

Педагоги, проводя оценивание, руководствуются законодательством, образовательной программой, стандартами. Но им также стоит принимать во внимание принятую в школе культуру оценивания и свой положительный опыт.

Сейчас в школах применяются четыре вида оценивания, с которыми должен быть ознакомлен каждый учитель:

диагностическое – проводится в начале учебного года, когда учитель определяет уровень знаний, умений и компетентностей учащихся перед началом занятий;

формировочное – проводится в течение всего года и должно способствовать обучению (может быть не только в письменной, но и в устной форме);

итоговое – происходит в конце определенного периода в обучении (семестра, года, темы, модуля и т. п.) для оценивания поставленных целей, уровня компетенций, знаний, навыков и достижений ученика;

прогностическое – это, фактически, постановка новых целей и рефлексия на будущее – что и как лучше изучать дальше, в какой помощи нуждается ребенок от учителя и тому подобное.

Педагог должен видеть целостную картину оценивания и организовывать его так, чтобы оно способствовало мотивации и привлечению к обучению.

Особое внимание финские экспертки советуют уделить оцениванию:

детей с особыми образовательными потребностями, более того, когда такие ученики имеют индивидуальный учебный план,

а также учеников, для которых страна проживания не является родной (мигрантам).

В обоих случаях стоит помнить о дополнительных сложностях, с которыми сталкиваются дети этих категорий, а следовательно – акцентировать на достижениях, индивидуальной траектории и помощи.

Как обучать учеников самооцениванию

Школьники не имеют врожденных навыков оценивания, поэтому педагог должен научить этому. Его задача – поддерживать, поощрять, мотивировать, давать уверенность в своих силах и позволять делать ошибки.

В начале работы каждый педагог должен ознакомить детей с целями и содержанием своего предмета, а также с тем, что и как будет происходить на уроках в течение учебного года.

Желательно, чтобы каждый ученик установил для себя цели, которых бы хотел достичь за определенный период. Для этого нужно ответить на следующие вопросы:

Где я сейчас?

Куда иду?

Чего пытаюсь достичь?

Как именно я могу достичь своей цели?

Финские экспертки рекомендуют педагогам через определенные промежутки времени (обычно, их устанавливает учитель или они прописаны в правилах школы) проводить обсуждение работы и достижений с учениками индивидуально. То есть проанализировать вместе портфолио ученика.

Однако обязательно нужно предложить ребенку провести и самооценивание и дать на него аргументированную обратную связь.

Цель самооценивания – в том, чтобы ученик осознал свои сильные стороны, определил направления дальнейшего развития, а также получил уверенность в своих возможностях. Сначала учитель помогает ученику оценить свои сильные и слабые стороны. Самооценивание может начинаться с устного разговора, – говорят эксперты.

Можно предложить оценивать свою работу и поведение в конце рабочего дня, недели, по окончании модуля или темы, в изучении отдельных предметов и тому подобное. Обязательным условием является то, что самооценивание ребенка должно быть без критики.

Педагог также должен помочь ребенку с рефлексией. Стоит задать ученику такие вопросы:

Что вы думаете о своей работе в школе?

Какие, ты считаешь, у тебя сильные стороны как ученика, одноклассника.?

Изучение каких предметов тебе больше всего удается?

Над чем стоит поработать больше?

По каким предметам тебе нужна помощь? Какая именно?

Чем могут помочь тебе родители или учителя?

Что тебе интересно в школе?

Что тебе здесь не нравится?

Результатом такого обсуждения должна стать коррекция учебных целей или постановка новых, которые затем совместно презентуются родителям.

Важно также научить детей навыкам взаимного оценивания. Оно также должно быть конструктивным, аргументированным и, по возможности, без критических негативных замечаний.

Во время этого дети тренируются давать обратную связь в парах или группах во время выполнения общих заданий – решения задач, работы с текстом, создания изделий и произведений искусства, исследовательской работы и тому подобное.

Интересно Первых учеников НУШ учили без утвержденных образовательных программ и без госстандарта

Что родители должны знать об оценивании

Сотрудничество с родителями чрезвычайно важно, считают спикеры, так как именно они являются экспертами по росту и развитию своих детей.

Итак, в начале учебного года педагоги должны ознакомить родителей с целями и содержанием каждого предмета, объяснить школьную практику и методы работы, рассказать о формах и методиках оценивания.

Рекомендуется 1 – 2 раза в год проводить обсуждение достижений ученика с его родителями. В таких беседах родителей знакомят с результатами работы учащихся за предыдущий период, оцениванием его достижений и самооцениванием.

Как правило, такие встречи проводят вместе с самим учеником. Ребенку дают возможность высказаться и поделиться своими впечатлениями и мыслями относительно обучения. Задача педагога – обеспечить комфортную атмосферу.

Родителям также нужна возможность обсудить с учителем свое видение того, как учится их ребенок. Поэтому, под рукой на встрече с родителями стоит иметь документальные результаты работы ученика – тетради, тестовые и контрольные работы.

К слову, классный руководитель должен создавать условия для организации досуга и воспитания школьников. Какие обязанности и задачи имеет классный руководитель – читайте в статье.