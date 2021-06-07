Позиция МОН – неприемлема: родителей возмутили слова Шкарлета об учебе детей с инвалидностью

7 июня 2021 , 11:45
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Источник:

фейсбук Марьяны Онуфрик

Родители и общественность будут обращаться к президенту, премьеру и председателю Верховной Рады из-за возмутительной позиции министра образования Сергея Шкарлета. Они считают, его слова об обучении детей с инвалидностью дискриминационными и неприемлемыми.

Обращение распространила на своей фейсбук-странице руководительница ОО “Социальная Синергия” Марьяна Онуфрик. Она продолжает собирать подписи по этой ситуации.

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Что сказал Сергей Шкарлет

28 мая министр Сергей Шкарлет рассказал позицию МОН по обучению детей с инвалидностью.

Дети со слепотой, глухотой, интеллектуальными нарушениями и сложными (комбинированными) нарушениями развития должны получать высокоспециализированные образовательные услуги в учреждениях, где сконцентрированы соответствующие специалисты, образовательная среда и материально-техническая база,
– сказал Шкарлет.

То есть, по его словам, они не могут учиться в обычных школах, а должны получить образование в профильных спецшколах и учебно-реабилитационных центрах.

Почему родителей возмутили слова министра

"Такая позиция МОН, которая нарушает права детей с инвалидностью, является дискриминационной и неприемлемой ввиду нарушения многочисленных норм украинского законодательства”, – считает общественность.

Марианна Онуфрик написала, что родители, работники образования и люди с инвалидностью убеждены, что позиция Шкарлета является свидетельством некомпетентности и несоответствия занимаемой должности.

Лицо, которое позволяет себе дискриминационные высказывания в отношении детей с инвалидностью, которые нарушают их право на образование и многочисленные нормы законодательства, не должно занимать такую стратегически важную должность,
– добавила она.

Поэтому общественность и родители собрали подписи, чтобы направили соответствующее обращение к президенту, премьеру и Верховной Раде.

В частности, письмо подписали такие организации:

  • ОО "Социальная Синергия";
  • ОО " Семья для лиц с инвалидностью";
  • ГО людей с инвалидностью Fight For Right;
  • ОО "Аутизм. Сознательное отцовство";
  • ГО "Расправленные крылья";
  • ГО "Почувствуй";
  • БО БФ паллиативной помощи "Лавита";
  • ГО “Украинская ассоциация детской паллиативной помощи";
  • ВБО "Даун Синдром";
  • ГО "Видеть сердцем";
  • ОО "Счастливое сегодня";
  • ОО "Особая жизнь";
  • ГС "Украинская сеть за права ребенка";
  • ГО "Радость жить";
  • ОО "Семья для лиц с инвалидностью";
  • ОО "Развитие инклюзивных процессов";
  • ГО "Расправленные крылья";
  • ГО "Руки Мамочки";
  • ОО "Движение – Жизнь без границ";
  • ОО "Мир для детей";
  • ГО "Ответственные граждане" и другие.

Также подписанты призвали в письме провести публичный мониторинг внедрения инклюзивного образования в Украине и привлечь к нему общественность и профессиональное сообщество.

К слову, действующий министр образования и науки Сергей Шкарлет подозревается в плагиате. В частности, иностранные эксперты еще в прошлом году признали, что в академических работах Шкарлета есть плагиат.

Автор: Марія Бондар