Позиция МОН – неприемлема: родителей возмутили слова Шкарлета об учебе детей с инвалидностью

Родители и общественность будут обращаться к президенту, премьеру и председателю Верховной Рады из-за возмутительной позиции министра образования Сергея Шкарлета. Они считают, его слова об обучении детей с инвалидностью дискриминационными и неприемлемыми.

Обращение распространила на своей фейсбук-странице руководительница ОО “Социальная Синергия” Марьяна Онуфрик. Она продолжает собирать подписи по этой ситуации.

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Что сказал Сергей Шкарлет

28 мая министр Сергей Шкарлет рассказал позицию МОН по обучению детей с инвалидностью.

Дети со слепотой, глухотой, интеллектуальными нарушениями и сложными (комбинированными) нарушениями развития должны получать высокоспециализированные образовательные услуги в учреждениях, где сконцентрированы соответствующие специалисты, образовательная среда и материально-техническая база,

– сказал Шкарлет.

То есть, по его словам, они не могут учиться в обычных школах, а должны получить образование в профильных спецшколах и учебно-реабилитационных центрах.

Почему родителей возмутили слова министра

"Такая позиция МОН, которая нарушает права детей с инвалидностью, является дискриминационной и неприемлемой ввиду нарушения многочисленных норм украинского законодательства”, – считает общественность.

Марианна Онуфрик написала, что родители, работники образования и люди с инвалидностью убеждены, что позиция Шкарлета является свидетельством некомпетентности и несоответствия занимаемой должности.

Лицо, которое позволяет себе дискриминационные высказывания в отношении детей с инвалидностью, которые нарушают их право на образование и многочисленные нормы законодательства, не должно занимать такую стратегически важную должность,

– добавила она.

Поэтому общественность и родители собрали подписи, чтобы направили соответствующее обращение к президенту, премьеру и Верховной Раде.

В частности, письмо подписали такие организации:

ОО "Социальная Синергия";

ОО " Семья для лиц с инвалидностью";

ГО людей с инвалидностью Fight For Right;

ОО "Аутизм. Сознательное отцовство";

ГО "Расправленные крылья";

ГО "Почувствуй";

БО БФ паллиативной помощи "Лавита";

ГО “Украинская ассоциация детской паллиативной помощи";

ВБО "Даун Синдром";

ГО "Видеть сердцем";

ОО "Счастливое сегодня";

ОО "Особая жизнь";

ГС "Украинская сеть за права ребенка";

ГО "Радость жить";

ОО "Семья для лиц с инвалидностью";

ОО "Развитие инклюзивных процессов";

ГО "Расправленные крылья";

ГО "Руки Мамочки";

ОО "Движение – Жизнь без границ";

ОО "Мир для детей";

ГО "Ответственные граждане" и другие.

Также подписанты призвали в письме провести публичный мониторинг внедрения инклюзивного образования в Украине и привлечь к нему общественность и профессиональное сообщество.

К слову, действующий министр образования и науки Сергей Шкарлет подозревается в плагиате. В частности, иностранные эксперты еще в прошлом году признали, что в академических работах Шкарлета есть плагиат.