Обращение распространила на своей фейсбук-странице руководительница ОО “Социальная Синергия” Марьяна Онуфрик. Она продолжает собирать подписи по этой ситуации.
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Что сказал Сергей Шкарлет
28 мая министр Сергей Шкарлет рассказал позицию МОН по обучению детей с инвалидностью.
Дети со слепотой, глухотой, интеллектуальными нарушениями и сложными (комбинированными) нарушениями развития должны получать высокоспециализированные образовательные услуги в учреждениях, где сконцентрированы соответствующие специалисты, образовательная среда и материально-техническая база,
– сказал Шкарлет.
То есть, по его словам, они не могут учиться в обычных школах, а должны получить образование в профильных спецшколах и учебно-реабилитационных центрах.
Почему родителей возмутили слова министра
"Такая позиция МОН, которая нарушает права детей с инвалидностью, является дискриминационной и неприемлемой ввиду нарушения многочисленных норм украинского законодательства”, – считает общественность.
Марианна Онуфрик написала, что родители, работники образования и люди с инвалидностью убеждены, что позиция Шкарлета является свидетельством некомпетентности и несоответствия занимаемой должности.
Лицо, которое позволяет себе дискриминационные высказывания в отношении детей с инвалидностью, которые нарушают их право на образование и многочисленные нормы законодательства, не должно занимать такую стратегически важную должность,
– добавила она.
Поэтому общественность и родители собрали подписи, чтобы направили соответствующее обращение к президенту, премьеру и Верховной Раде.
В частности, письмо подписали такие организации:
- ОО "Социальная Синергия";
- ОО " Семья для лиц с инвалидностью";
- ГО людей с инвалидностью Fight For Right;
- ОО "Аутизм. Сознательное отцовство";
- ГО "Расправленные крылья";
- ГО "Почувствуй";
- БО БФ паллиативной помощи "Лавита";
- ГО “Украинская ассоциация детской паллиативной помощи";
- ВБО "Даун Синдром";
- ГО "Видеть сердцем";
- ОО "Счастливое сегодня";
- ОО "Особая жизнь";
- ГС "Украинская сеть за права ребенка";
- ГО "Радость жить";
- ОО "Семья для лиц с инвалидностью";
- ОО "Развитие инклюзивных процессов";
- ГО "Расправленные крылья";
- ГО "Руки Мамочки";
- ОО "Движение – Жизнь без границ";
- ОО "Мир для детей";
- ГО "Ответственные граждане" и другие.
Также подписанты призвали в письме провести публичный мониторинг внедрения инклюзивного образования в Украине и привлечь к нему общественность и профессиональное сообщество.
К слову, действующий министр образования и науки Сергей Шкарлет подозревается в плагиате. В частности, иностранные эксперты еще в прошлом году признали, что в академических работах Шкарлета есть плагиат.