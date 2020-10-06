В Книгу рекордов Украины попало самое длинное поздравление учителям от учеников ко Дню работников образования. Так, длина ленты с поздравлениями составила более 67 метров.

Как сообщает издание Укринформ, оригинально учителей поздравили 317 учеников киевской школы №5 Печерского района.

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Интересно, что поздравления писали даже школьники первого класса.

Как поздравление смогло попасть в Книгу рекордов? Национальный реестр рекордов имел соответствующие правила. Так, от каждого ученика был один лист из тетради, заполненный полностью, с учетом полей.

"Все это аккуратно склеили, и длина получилась 67 метров и 20 сантиметров", – рассказывает эксперт Виталий Зорин.

Смотрите фото: поздравление учителям попало в Книгу рекордов Украины



К слову, День учителя в Украине традиционно празднуют в первое воскресенье октября, в этом году праздник выпал на 4 число. Как поздравляли педагогов политики и чиновники – читайте в материале.