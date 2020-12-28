Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что в Украине прежде всего нужно поддерживать две главные отрасли – медицину и образование. Однако воспитателям в детских садах в ближайшее время не стоит ждать увеличения зарплат.

Поскольку на это нет средств. Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал в эфире телеканала 1+1.

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Председатель ВР напомнил, что учителя в школах получат рост заработных плат в следующем году почти на 30%. Однако у воспитателей увеличения зарплаты не будет.

К сожалению, сегодня мы не можем этого сделать. Если бы мы могли принять решение по бюджету и выделить средства.. Но, к сожалению, мы исходим из тех условий, что есть сегодня. Мы вернули лишь часть средств, которые были забраны из образования,

– отметил Разумков.

Спикер парламента также добавил, что между первым и вторым чтениями бюджета на 2021 год произошло уменьшение на четыре миллиарда. "Часть средств мы смогли вернуть (речь идет о 790 миллионах гривен). Деньги пойдут на школьные автобусы и поддержку детей с оккупированных территорий", – сказал Разумков.

К слову, МОН подготовило закон о поддержке педагогов, которые заболели COVID-19. Шкарлет подтвердил, что президент готов внести закон о социальных гарантиях для педагогических и научно-педагогических работников.

Что известно о повышении зарплат учителям в 2021

Зарплата педагогов в 2021 году должна быть повышена. Так, с января следующего года размеры ставок зарплаты учителей увеличатся на 20%, а с декабря – еще на 8,3%. Кроме того, педагоги с сентября 2020 года уже получили увеличенную зарплату на 5,8%.



Зарплаты учителей в 2021 году / инфографика МОН

В то же время экс-глава МОН Любомира Мандзий добавила, что задержки в выплате заработной платы педагогам в декабре 2020 года не будет. Ведь более 51 миллиона гривен расходов образовательной субвенции будет перераспределено между местными бюджетами, чтобы не допустить задолженности.