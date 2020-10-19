Уровень заработной платы учителей в 2021 году повысят в два этапа: в январе и в июле. Соответствующие изменения предусмотрены в проекте госбюджета Украины на следующий год. Нардеп от "Голоса" Инна Совсун назвала 2 вопроса, которые пока остаются неизвестными. В частности, говорится о смете, предложенной сейчас для рассмотрения. Или той, который будет принят в конечном итоге.

Кроме этого, необходимо узнать, что это будет означать в плане покупательной способности. Об этом депутат и первый заместитель министра образования и науки Украины в 2014 – 2016 годах рассказала в эфире 24 канала.

К теме Какой будет зарплата учителей в 2021 году: МОН озвучило суммы

Она пояснила, что можно повысить заработную плату, но уровень инфляции может ее съедать. Ведь денег на руках будет больше, однако купить за них учителя смогут меньше.

"Есть вот эти 2 ключевых вопроса, за которыми надо внимательно следить, чтобы в конце концов понять, что уровень вознаграждения учителей стал больше", – отметила Инна Совсун.

О несправедливости в отношении молодых учителей

По ее словам, в Украине есть большая проблема с молодыми учителями. Это связано с системой начисления заработной платы для педагогов. Она в большой степени зависит от различных надбавок и доплат. Около 50% того, что учитель получает на руки – деньги, которые выплачиваются именно за них.

Преимущественно молодые учителя их либо получают меньше, либо для них вообще это не предусмотрено. Большую часть надбавок составляют средства, например, за стаж.

Чем дольше ты проработаешь в школе, тем большую заработную плату будешь иметь. Поэтому есть проблема: молодые учителя понимают, что у них даже нет перспективы получить большие средства,

– отметила народный депутат.

Она отметила, что есть старшие педагоги, которые долго проработали в школе и сейчас могут получать около 10 тысяч. Молодые понимают, их перспектива получить эту условную сумму – проработать 20 лет в школе. Поэтому это одна из ключевых проблем системы начисления заработных плат.

"Это несправедливость в отношении молодых педагогов, которую позарез надо исправлять. Нужно ставить в зависимость заработную плату от уровня квалификации учителей и давать возможность молодым учителям быстрее получать более высокую заработную плату, чем это есть сегодня", – считает Инна Совсун.

Могут ли молодые учителя получать около 10 тысяч зарплаты?

Народный депутат от "Голоса" считает, что такой вариант возможен в двух случаях.

Повышение общее заработных плат. И тогда получают больше все, но понемногу. Однако здесь есть вопрос, растет ли украинская экономика и поступления в госбюджет должным образом, чтобы такое перекрыть. Вопросы системы начисления заработной платы. Потому что сейчас это очень зависит от стажа учителя. Поэтому огромный разрыв между молодыми педагогами и старыми будет сохраняться.

Читайте также Сколько зарабатывают учителя в разных странах мира: шокирующие цифры

По ее мнению, разница в зарплате создает неохоту для молодых специалистов, поэтому они не хотят идти в школу. Они не видят перспективу.

"Они понимают, что независимо от того, ты классно работаешь, применяешь новые методики, работаешь с родителями, детьми – твоя заработная плата увеличивается только через 20 лет, а не если будешь работать хорошо", – подытожила она.



Зарплаты учителей в 2021 году / инфографика МОН