Во всех компаниях приходит время, когда даже самые трудолюбивые работники устают и теряют вдохновение. Существует несколько способов поднять дух в коллективе и вернуться к продуктивному рабочему процессу.

Источник: 24 канал

Учеба 24 подобрала несколько советов для предпринимателей, как повысить работоспособность коллектива. Они полезные не только для эффективности работы бизнеса, но и помогут работникам креативнее подходить к выполнению заданий.

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Отдых

Нужно помнить, что ваши работники – не роботы, и им необходимо отдыхать. Позвольте в течение рабочего дня небольшие перерывы, в которых коллектив может полностью отключиться от рабочего процесса.

Даже пятиминутный перерыв поможет взбодриться и перезагрузиться. Пусть работники выходят подышать свежим воздухом, пьют чай или выполняют элементарные разминки.

Полноценный отдых необходим также и после работы. Стимулируйте рабочих заниматься спортом, правильно питаться и отводить достаточно времени для сна.

Не создавайте перфекционистов

Перфекционисты всегда недовольны собой и своими успехами. Они тратят много времени и усилий на мельчайшие вещи, а любую ошибку воспринимают как большую катастрофу.

Позвольте работникам ошибаться и учиться на своих ошибках. Не осуждайте их за незначительные неудачи или несоответствие вашим идеалам.

Пытаясь быть идеальным во всем, работник не только тратит драгоценное время, но и переживает постоянный стресс. Это может привести к быстрому burn-out.

Что такое burn-out Это синдром эмоционального выгорания и истощения, который наблюдают у представителей многих профессий. Симптомами burn-out есть равнодушие, негативное отношение к работе и сотрудникам, нервозность и резкие перепады настроения.

Концентрация

Чрезмерная многозадачность – прямой путь к рассеянности, истощения и низкой производительности. Не заставляйте работников заниматься сразу несколькими задачами, давайте указания постепенно.

Приучите рабочих записывать все в чек-лист и отмечать выполненную работу. Введите правила, когда и как пользоваться мобильным телефоном, проверять электронную почту или заглядывать к социальным сетям.



Правильная организация рабочего процесса / Фото Pexels

Игра

Монотонность и однообразие могут свести с ума кого угодно. Если вы считаете, что игры – это только для детей, то вы ошибаетесь.

Психологи доказывают, что через игровой процесс взрослые гораздо быстрее и качественнее справляются с серьезными задачами. Позвольте работникам фантазировать, придумывать свои стратегии, играть и проявлять креатив.

Любые на первый взгляд скучные задачи всегда можно сделать интересными и веселыми.

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Поиск призвания

Если работник не справляется со своей работой, не спешите его увольнять. Возможно, он просто занимается тем, что ему не подходит.

Не бойтесь назначить его на другую должность, чередуйте задачи между сотрудниками, ведь кому-то удается лучше делать что-то одно, а кому-то – другое.