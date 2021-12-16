Почему у поступающих в педвузы низкие баллы ВНО

Анализ вступительной кампании 2021 года свидетельствует, что средний балл абитуриентов на педагогические профессии – 140 – 150 баллов.

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Доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института педагогического образования и образования взрослых НАПН Украины Лидия Хомич говорит, что причин этому несколько.

Низкий имидж учителя, несоответствующая оплата его труда, отсутствие социального пакета, устаревшие подходы к профессиональной подготовке будущего учителя, обесценивание роли педуниверситетов и тому подобное. Все это негативно влияет на развитие всей образовательной отрасли,

– добавляет эксперт.

Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин согласен, что из-за невысокой престижности профессии учителя в педагогические вузы низкий конкурс.

Но он добавляет еще один фактор – упадок естественно-математического образования (туда баллы самые низкие). "Выпускникам школ эти дисциплины кажутся "более трудными", "менее понятными". Поэтому остаются только те, кто сознательно выбирают профессию учителя, хотя таких всегда не много", – говорит эксперт.

Главный эксперт группы "Реформа образования и науки РПР" Владимир Бахрушин отмечает, что эта проблема не нова.

По крайней мере с конца 1980 годов происходит постепенное ухудшение качества подготовки лиц, поступающих на педагогические специальности. В основном поступающие с высокими баллами выбирают более престижные или более перспективные, по их мнению, специальности, чем педагогические,

– уверен он.

Ключевыми причинами эксперт называет низкие социальный статус и зарплаты педагогов.

Ведь, по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в сфере образования в последние годы составляет примерно 80% от средней зарплаты в целом. Во многих странах это соотношение существенно другое.

"Также важны условия труда. Это касается как бытовых условий, так и отношения к учителю, особенно молодому, со стороны администрации, коллег, родителей, учеников, органов управления образованием", – подчеркивает Владимир Бахрушин.

В каком состоянии педагогическое образование сейчас

По мнению Сергея Колебошина, сегодня во многих педагогических университетах есть достаточно мощные база и возможности. "Стратегически мы можем достичь классных результатов. Тактически – упадок. Система разбалансирована, мало взаимодействия, мало практики", – добавляет он.

Владимир Бахрушин уверяет, что есть учебные заведения, кафедры, преподаватели, которые пытаются обеспечить качественное образование, искать и разрабатывать новые подходы и методики.

А есть такие, которые формально выполняют требования к организации образовательного процесса, читают лекции, проводят практические занятия, но на самом деле не очень озабочены результатами обучения студентов и качеством образования. Есть и такие, где, фактически, происходит "имитация" образовательного процесса.

По его словам, на качество образования существенно влияет не только уровень подготовки поступающих, но и то, что студенты должны учиться в слишком малых группах.

Так, в 2021 рекомендации на поступление на бюджет по специальностям "Физика" и "Среднее образование" в 6 университетах получили по одному абитуриенту, а в 8 университетах – от 2 до 5 абитуриентов. Контрактников практически нет.

В некоторых педуниверситетах подобная ситуация складывается не первый год из многих специальностей. Например, в Полтавском национальном педагогическом университете из 30 специальностей лишь на 11 на бюджет вступили от 2 до 5 абитуриентов, еще на 4 – по одному абитуриенту.

Эксперты говорят, что с таким количеством людей невозможно сделать обучение эффективным – когда мало возможностей для обмена опытом и проектной работы. Кроме того, малое количество студентов заставляет вузы экономить.

Как улучшить качество педобразования

Решение проблем с качеством педобразования не может быть быстрым, поскольку они накапливались в течение многих лет. По словам экспертов, в этом случае нужен комплекс мер для последовательного внедрения в течение 10 – 20 лет.

К мерам, которые могут дать относительно быстрый эффект без существенного дополнительного финансирования, эксперт Владимир Бахрушин причисляет дебюрократизацию управления образованием.

За последние годы вузы получили значительно большую автономию, прежде всего в решении академических вопросов. Но на уровне внутренних нормативных документов университеты часто воспроизводят нормы законодательства, что действовало 10 – 20 лет назад. Это сдерживает возможности для своевременного решения проблем,

– говорит он.

Важен и доступ университетов к современной научной и методической литературе, другим образовательным ресурсам, в том числе виртуальным. Сейчас эту возможность университеты используют не в полной мере.

Стоит обновить материально-техническую базу университетов, приобрести современное научное и учебное оборудование.

Нужно также расширять участие университетов в международных образовательных программах и проектах, что позволяет привлечь ресурсы и опыт партнеров к улучшению качества педагогического образования.

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В отдельных университетах при наличии необходимого количества студентов можно создавать отдельные образовательные программы или выборочные блоки дисциплин, ориентированные на подготовку учителей для разных уровней среднего образования.

Впрочем, основным путем специализации должно быть последипломное образование. Для учителей-предметников, особенно в профильной школе, важно не только приобретение общепедагогических компетентностей, но и глубокие знания своего предмета,

– добавляет эксперт.

С этой точки зрения перспективна возможность совмещать подготовку по "научной" специальности (математика, физика, биология) на бакалавриате и по педагогической специальности в магистратуре.

Стоит также облегчить доступ к преподаванию, особенно в профильной школе, специалистам, которые не имеют педагогической квалификации, но хорошо понимают предметы.

По мнению Сергея Колебошина, улучшить качество педагогического образования можно через:

Оптимизация системы педобразования. Это создание педагогических образовательных кластеров: колледж – ВУЗ – учреждение последипломного образования - общественный сектор.

"Стоит увеличивать количество педагогических практик и программ в классических ВУЗАХ, чтобы выпускник такого вуза мог пойти в школу без дополнительных учебных практик", – считает он.

Оптимизацию образовательной сети.

Создание рынка образовательных услуг, на который выгодно заходить не только государственным структурам.

Варианты социального заказа. Это могут быть трехсторонние соглашения “ОТГ – вуз – абитуриент” относительно дальнейшей работы выпускника.

Повышение статуса учителя.

Мониторинг трудоустройства выпускников.

Лидия Хомич добавляет, что идеальным вариантом улучшения качества педагогического образования является реализация идей академика Ивана Зязюна, который говорил, что учителя нужно готовить, как и актера – индивидуально.

Совершенствование профессиональной подготовки учителя, по мнению Лидии Хомич, должно происходит на трех уровнях:

ценностном (внедрение общечеловеческих ценностей в содержание психолого-педагогических дисциплин);

смысловом (структурирование содержания дисциплин на основе компетентностного подхода);

технологическом (приоритетность в овладении инновационными педагогическими и информационно-коммуникационными технологиями).

Также, по мнению эксперта, в профессиональной подготовке учителя следует оптимизировать соотношение теории и практики, в частности уменьшить аудиторную нагрузку на студентов.

Кроме того, нужно предусмотреть в образовательных программах подготовки учителя сквозную педагогическую практику на протяжении всего периода обучения и ввести педагогическое Наставничество в Высшей школе.