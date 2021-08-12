Повышение зарплат учителей и заявление Шкарлета об обучении – итоги недели в образовании
Журналисты Образование 24 подготовили все важные новости, которые произошли на этой неделе – с 9 по 13 августа – в сфере украинского образования. В частности, читайте о сценариях начала обучения в школах, поступлении абитуриентов на бюджет и повышении зарплат учителей.
Повышение зарплат учителей
Министр образования отметил, что в 2021 году должны провести два повышения зарплат для педагогов. Так, первое произошло в январе, тогда оклады выросли на 20%. А второе повышение проведут в декабре, оно составит 9%.
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Поэтому за 2021 год будет повышение почти на 30%. На 2022 год ожидается повышение на конец года – примерно на 10%, – заявил Шкарлет.
Также глава МОН заверил, что каждый учитель имеет возможность заработать дополнительно 20% к окладу. Для этого надо пройти сертификацию. Так, в 2021 году на сертификацию направилось 1800 человек.
Сергей Шкарлет добавил, что после запущення "Президентского университета" лучшие преподаватели будут получать 4 тысячи долларов. Но такая зарплата будет не для всех.
Зарплата учителей в 2021 году / Данные МОН / Инфографика 24 канала
Заявление Шкарлета об обучении в школах
Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что школьники начнут обучение в полноформатном режиме, без смешанных или дистанционных уроков. Однако в течение учебного года коронавирус будет вносить коррективы в формат обучения.
При любом уровне эпидопасности образовательный процесс будет продолжаться. Если учебное заведение не сможет работать в очном формате, будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная) и дети будут продолжать обучение,
– заверил Шкарлет.
А раньше правительство издало постановление, что при усиленном карантине будут работать только те школы, где вакцинировано более 80% учителей, даже в красной зоне. А школы, в которых привито менее 20% педперсонала, в таком случае перейдут на дистанционку.
Отметим, что вакцинация педагогов не является обязательной и остается добровольной. Поэтому директор не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не получил прививку.
Сейчас уже вакцинировались двумя дозами почти 320 тысяч учителей, а первой дозой – еще 430 тысяч педагогов. Например, в Ивано-Франковске каждый третий учитель отказался от вакцинации. А в садиках воспитатели отказываются от прививки еще чаще.
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В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что они имеют три сценария касаемо школы – пессимистический, оптимальный и умеренный. В Минздраве их рассчитывали не по вспышке, а по загруженности системы здравоохранения.
А правительство Латвии приняло решение допускать школьников на обучение только при наличии сертификата о вакцинации. Но если ученики еще не вакцинировались, они также могут предъявить отрицательный тест или документ о том, что дети переболели COVID-19.
Добавим, что для подготовки к новому учебному году малообеспеченные семьи смогут получить единовременные выплаты для детей. Так, на каждого школьника выделят по 2 тысячи гривен. Подробности – читайте в статье.
Скандалы в образовании
- Преподавателя университета Карпенко-Карого обвинили в домогательстве к студенткам
Преподавателя вуза и актера Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам. Сценарист Богдан Панкрухин собрал истории студенток и абитуриенток Киевского университета театра, кино и телевидения, которые столкнулись с Талашко.
По его словам, более 20 лет преподаватель приглашает юных студенток в гости под предлогом репетиций, где фотографирует обнаженными и предлагает интим. Истории девушек – читайте в статье.
Владимир Талашко / Фото "Гордон"
Добавим, что в вузе создали рабочую группу по расследованию информации о домогательствах к студенткам, а также отстранили от работы Талашко с 1 сентября.
- Учительница выступила против поборов, но получила проблемы
На Полтавщине учительница английского языка Лариса Бондарчук выступила против сбора поборов с родителей и педагогов школы. Но такая позиция обернулась для нее проблемами – двумя выговорами и судом. Детали – читайте в статье.Что делать родителям, если в школе требуют деньги на ремонт – читайте объяснение юристов в материале.
- Учительницу ученика, который погиб на водопаде Каменке, обвинили в его смерти
В июне во время экскурсии на водопаде Каменка погиб 6-классник львовской школы. Учительницу Людмилу Гребень, которая сопровождала детей, официально обвинили в смерти мальчика. Если вину женщины докажут в суде, ей грозит от 3 до 5 лет в тюрьме.
Что известно о гибели школьника на водопаде
В национальном природном парке "Святые Бескиды" 2 июня в ходе школьной экскурсии на водопад Каменка погиб 6-классник. Парень пытался сделать селфи, однако упал в быстрое течение.
Группу из 44 учеников львовской школы №82 сопровождали 5 взрослых – трое учителей и двое родителей. После гибели мальчика у классной руководительницы случился сердечный приступ. Она попала в реанимацию.
Также врачи госпитализировали 53-летнего учителя, который пытался вытащить парня из ледяной воды. Мужчина получил обморожение.
- Оккупанты на Донбассе проводят в школах военную подготовку для учеников
Оккупационные администрации на Донбассе проводят системную политику милитаризации детей. Они перепрофилируют обычные школы в кадетские корпуса военного и казацкого типа и пропагандируют у детей негативное отношение к Украине.
Читайте также Изменения и недостатки закона о создании лицеев в Украине
- Не все учителя смогут до 1 сентября получить ноутбуки
Учителям пообещали до 1 сентября обеспечить ноутбуками. Однако выяснилось, что из-за внесенных правительством изменений в постановление часть школ получат средства на приобретение ноутбуков только к концу года. Детали – читайте в статье.
Вступление абитуриентов на бюджет
Абитуриентов 9 августа официально зачислили на обучение по государственному заказу в вузы. Так, на бюджет поступило почти 60 тысяч человек.
Рейтинг вузов, куда поступило больше всего абитуриентов на бюджет:
- Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского – поступило почти 4 тысячи абитуриентов;
- Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко – 3 066 абитуриентов;
- Львовская политехника – 2 448 абитуриентов;
- Львовский национальный университет им. Ивана Франко – 2 259 абитуриентов;
- Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 1 245 абитуриентов;
- Национальный авиационный университет – 1 215 абитуриентов;
- Харьковский политехнический институт – 1 215 абитуриентов;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 1 048 абитуриентов;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1 026 абитуриентов;
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 860 абитуриентов.
Самые популярные специальности в 2021 году:
- 1 место – "Среднее образование" (6 217 абитуриентов);
- 2 место – "Медицина" (3 664 абитуриента);
- 3 место – "Компьютерные науки" (3 421 абитуриент);
- 4 место – "Филология" (2 325 абитуриентов);
- 5 место – "Инженерия программного обеспечения" (1 899 абитуриентов);
- 6 место – "Компьютерная инженерия" (1 700 абитуриентов);
- 7 место – "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" (1 659 абитуриентов);
- 8 место – "Строительство и гражданская инженерия" (1 492 абитуриента);
- 9 место – "Право" (1 156 абитуриентов);
- 10 место – "Агрономия" (1 108 абитуриентов).
Отметим, что абитуриенты, которые имеют льготы и претендуют на перевод на бюджет, должны предоставить в вуз подтверждающие документы до 11 августа, а сам перевод состоится до 19 августа.
Добавим, что в МОН заявили, что невакцинированные студенты могут беспрепятственно заселяться в общежития. Там отметили, что сейчас нет никаких требований по обязательной вакцинации студентов.
В то же время во Львове ректорам университетов рекомендовали поселять в общежития только вакцинированных студентов. Детали – читайте здесь.
Решения правительства
Кабинет Министров Украины утвердил сумму на строительство президентского университета. Строительство вуза обойдется в 70 миллионов гривен.
Учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года. Концепция предусматривает применение методики обучения по принципу 30% теории и 70% практики. Что известно о президентском университете – читайте в статье.
Также правительство разрешило направить остатки субвенции на приобретение оборудования для столовых и учебных кабинетов школ. Напомним, что местные органы сэкономили почти 7 миллиардов гривен.
Национальная комиссия по стандартам государственного языка по поручению правительства обновила условия экзамена на уровень владения государственным языком для госслужащих.
Что изменится?
- Меняется время, отведенное для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком – теперь он составит 30 минут.
- Уменьшили максимальное количество баллов за экзамен для выполнения служебных обязанностей – с 162 до 62.
- Изменили и письменный блок экзамена и оптимизировали набор задач. Так, письменная часть будет состоять из тестов – их станет 29, но они будут сложными. А устная часть будет содержать 1 задачу – монолог.
Интересные новости в сфере образования
Украинскую школьницу признали гением
Украинскую школьницу Викторию Панченко, которая создала экологический проект, официально признали гением. Она также получила грант на обучение в вузе Нью-Йорка.
Школьница получила бронзовую награду за проект очистки рек с помощью камыша, который способен выделять из воды вещества, что ее загрязняют.
Виктория Панченко / Скриншот с видео
Также в этом году украинские школьники привезли домой много побед с международных олимпиад. В частности:
- На международной олимпиаде по химии ученики получили две серебряные и одну бронзовую медали, а также специальную награду.
- На международной олимпиаде по физике ученики получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.
- На международной олимпиаде по математике команда украинских школьников завоевала три золота, два серебра и одну бронзу.
- На международной олимпиаде по информатике школьники получили одну золотую и две серебряные медали.
Зеленский подписал закон, позволяющий создавать лицеи
Президент Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании механизмов формирования сети лицеев для введения профильного образования. Так, лицеи должны иметь не менее трех различных профилей, и их могут создавать общины.
Документ вводит с 1 сентября 2027 года новые требования к работе лицея:
- там должны функционировать не меньше 2 классов по 3 профилям обучения в течение 10 – 12 лет обучения учеников;
- там должны обеспечить безопасную, инклюзивную и цифровую образовательную среду с надлежащей материально-технической базой и доступом к интернету;
- учеников должны обеспечить питанием и при необходимости подвозить их в лицей и т. д.