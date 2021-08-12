Повышение зарплат учителей

Министр образования отметил, что в 2021 году должны провести два повышения зарплат для педагогов. Так, первое произошло в январе, тогда оклады выросли на 20%. А второе повышение проведут в декабре, оно составит 9%.

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Поэтому за 2021 год будет повышение почти на 30%. На 2022 год ожидается повышение на конец года – примерно на 10%, – заявил Шкарлет.

Также глава МОН заверил, что каждый учитель имеет возможность заработать дополнительно 20% к окладу. Для этого надо пройти сертификацию. Так, в 2021 году на сертификацию направилось 1800 человек.

Сергей Шкарлет добавил, что после запущення "Президентского университета" лучшие преподаватели будут получать 4 тысячи долларов. Но такая зарплата будет не для всех.



Зарплата учителей в 2021 году / Данные МОН / Инфографика 24 канала

Заявление Шкарлета об обучении в школах

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что школьники начнут обучение в полноформатном режиме, без смешанных или дистанционных уроков. Однако в течение учебного года коронавирус будет вносить коррективы в формат обучения.

При любом уровне эпидопасности образовательный процесс будет продолжаться. Если учебное заведение не сможет работать в очном формате, будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная) и дети будут продолжать обучение,

– заверил Шкарлет.

А раньше правительство издало постановление, что при усиленном карантине будут работать только те школы, где вакцинировано более 80% учителей, даже в красной зоне. А школы, в которых привито менее 20% педперсонала, в таком случае перейдут на дистанционку.

Отметим, что вакцинация педагогов не является обязательной и остается добровольной. Поэтому директор не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не получил прививку.

Сейчас уже вакцинировались двумя дозами почти 320 тысяч учителей, а первой дозой – еще 430 тысяч педагогов. Например, в Ивано-Франковске каждый третий учитель отказался от вакцинации. А в садиках воспитатели отказываются от прививки еще чаще.

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В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что они имеют три сценария касаемо школы – пессимистический, оптимальный и умеренный. В Минздраве их рассчитывали не по вспышке, а по загруженности системы здравоохранения.

А правительство Латвии приняло решение допускать школьников на обучение только при наличии сертификата о вакцинации. Но если ученики еще не вакцинировались, они также могут предъявить отрицательный тест или документ о том, что дети переболели COVID-19.

Добавим, что для подготовки к новому учебному году малообеспеченные семьи смогут получить единовременные выплаты для детей. Так, на каждого школьника выделят по 2 тысячи гривен. Подробности – читайте в статье.

Скандалы в образовании

Преподавателя университета Карпенко-Карого обвинили в домогательстве к студенткам

Преподавателя вуза и актера Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам. Сценарист Богдан Панкрухин собрал истории студенток и абитуриенток Киевского университета театра, кино и телевидения, которые столкнулись с Талашко.

По его словам, более 20 лет преподаватель приглашает юных студенток в гости под предлогом репетиций, где фотографирует обнаженными и предлагает интим. Истории девушек – читайте в статье.



Владимир Талашко / Фото "Гордон"

Добавим, что в вузе создали рабочую группу по расследованию информации о домогательствах к студенткам, а также отстранили от работы Талашко с 1 сентября.

Учительница выступила против поборов, но получила проблемы

На Полтавщине учительница английского языка Лариса Бондарчук выступила против сбора поборов с родителей и педагогов школы. Но такая позиция обернулась для нее проблемами – двумя выговорами и судом. Детали – читайте в статье.

Что делать родителям, если в школе требуют деньги на ремонт – читайте объяснение юристов в материале.

Учительницу ученика, который погиб на водопаде Каменке, обвинили в его смерти

В июне во время экскурсии на водопаде Каменка погиб 6-классник львовской школы. Учительницу Людмилу Гребень, которая сопровождала детей, официально обвинили в смерти мальчика. Если вину женщины докажут в суде, ей грозит от 3 до 5 лет в тюрьме.

Что известно о гибели школьника на водопаде

В национальном природном парке "Святые Бескиды" 2 июня в ходе школьной экскурсии на водопад Каменка погиб 6-классник. Парень пытался сделать селфи, однако упал в быстрое течение.



Группу из 44 учеников львовской школы №82 сопровождали 5 взрослых – трое учителей и двое родителей. После гибели мальчика у классной руководительницы случился сердечный приступ. Она попала в реанимацию.



Также врачи госпитализировали 53-летнего учителя, который пытался вытащить парня из ледяной воды. Мужчина получил обморожение.

Оккупанты на Донбассе проводят в школах военную подготовку для учеников

Оккупационные администрации на Донбассе проводят системную политику милитаризации детей. Они перепрофилируют обычные школы в кадетские корпуса военного и казацкого типа и пропагандируют у детей негативное отношение к Украине.

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Не все учителя смогут до 1 сентября получить ноутбуки

Учителям пообещали до 1 сентября обеспечить ноутбуками. Однако выяснилось, что из-за внесенных правительством изменений в постановление часть школ получат средства на приобретение ноутбуков только к концу года. Детали – читайте в статье.

Вступление абитуриентов на бюджет

Абитуриентов 9 августа официально зачислили на обучение по государственному заказу в вузы. Так, на бюджет поступило почти 60 тысяч человек.

Рейтинг вузов, куда поступило больше всего абитуриентов на бюджет:

Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского – поступило почти 4 тысячи абитуриентов; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко – 3 066 абитуриентов; Львовская политехника – 2 448 абитуриентов; Львовский национальный университет им. Ивана Франко – 2 259 абитуриентов; Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 1 245 абитуриентов; Национальный авиационный университет – 1 215 абитуриентов; Харьковский политехнический институт – 1 215 абитуриентов; Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 1 048 абитуриентов; Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1 026 абитуриентов; Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 860 абитуриентов.

Самые популярные специальности в 2021 году:

1 место – "Среднее образование" (6 217 абитуриентов);

2 место – "Медицина" (3 664 абитуриента);

3 место – "Компьютерные науки" (3 421 абитуриент);

4 место – "Филология" (2 325 абитуриентов);

5 место – "Инженерия программного обеспечения" (1 899 абитуриентов);

6 место – "Компьютерная инженерия" (1 700 абитуриентов);

7 место – "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" (1 659 абитуриентов);

8 место – "Строительство и гражданская инженерия" (1 492 абитуриента);

9 место – "Право" (1 156 абитуриентов);

10 место – "Агрономия" (1 108 абитуриентов).

Отметим, что абитуриенты, которые имеют льготы и претендуют на перевод на бюджет, должны предоставить в вуз подтверждающие документы до 11 августа, а сам перевод состоится до 19 августа.

Добавим, что в МОН заявили, что невакцинированные студенты могут беспрепятственно заселяться в общежития. Там отметили, что сейчас нет никаких требований по обязательной вакцинации студентов.

В то же время во Львове ректорам университетов рекомендовали поселять в общежития только вакцинированных студентов. Детали – читайте здесь.

Решения правительства

Кабинет Министров Украины утвердил сумму на строительство президентского университета. Строительство вуза обойдется в 70 миллионов гривен.

Учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года. Концепция предусматривает применение методики обучения по принципу 30% теории и 70% практики. Что известно о президентском университете – читайте в статье.

Также правительство разрешило направить остатки субвенции на приобретение оборудования для столовых и учебных кабинетов школ. Напомним, что местные органы сэкономили почти 7 миллиардов гривен.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка по поручению правительства обновила условия экзамена на уровень владения государственным языком для госслужащих.

Что изменится?

Меняется время, отведенное для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком – теперь он составит 30 минут.

Уменьшили максимальное количество баллов за экзамен для выполнения служебных обязанностей – с 162 до 62.

Изменили и письменный блок экзамена и оптимизировали набор задач. Так, письменная часть будет состоять из тестов – их станет 29, но они будут сложными. А устная часть будет содержать 1 задачу – монолог.

Интересные новости в сфере образования

Украинскую школьницу признали гением

Украинскую школьницу Викторию Панченко, которая создала экологический проект, официально признали гением. Она также получила грант на обучение в вузе Нью-Йорка.

Школьница получила бронзовую награду за проект очистки рек с помощью камыша, который способен выделять из воды вещества, что ее загрязняют.



Виктория Панченко / Скриншот с видео

Также в этом году украинские школьники привезли домой много побед с международных олимпиад. В частности:

На международной олимпиаде по химии ученики получили две серебряные и одну бронзовую медали, а также специальную награду.

На международной олимпиаде по физике ученики получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.

На международной олимпиаде по математике команда украинских школьников завоевала три золота, два серебра и одну бронзу.

На международной олимпиаде по информатике школьники получили одну золотую и две серебряные медали.

Зеленский подписал закон, позволяющий создавать лицеи

Президент Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании механизмов формирования сети лицеев для введения профильного образования. Так, лицеи должны иметь не менее трех различных профилей, и их могут создавать общины.

Документ вводит с 1 сентября 2027 года новые требования к работе лицея: