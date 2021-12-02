Повышение зарплат учителей

Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что с 1 декабря 2021 года зарплаты учителей в школах увеличатся на 8,4%.

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Должностные оклады педагогов в школах вырастут на 900 – 1300 гривен. Соответственно зарплата будет стартовать от 10 тысяч гривен.

Как увеличится зарплата учителей:

зарплата молодого учителя без категории и стажа работы увеличится с 9 015 до 9 768 гривен;

зарплата учителя II категории увеличится с 11 124 до 12 053 гривен;

зарплата учителя I категории увеличится с 11 912 до 12 906 гривен;

зарплата учителя высшей категории увеличится с 12 698 до 13 759 гривен;

зарплата директора школы увеличится с 15 742 до 17 057 гривен;

зарплата ассистента учителя увеличится с 10 338 до 11 200 гривен;

зарплата руководителя кружка увеличится с 11 124 до 12 053 гривен;

зарплата педагога-организатора I категории увеличится с 10 445 до 11 317 гривен.

Шкарлет напомнил, что это второе повышение оплаты труда педагогов за 2021 год. Первый этап увеличения заработных плат на 20% состоялся 1 января текущего года.



Увеличение зарплаты для учителей / Инфографика МОН

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Новые условия поступления в вузы

Министерство образования и науки обновило условия поступления в вузы для абитуриентов в 2022 году. Так, основной этап вступительной кампании проведут в июле следующего года.

Что изменится для абитуриентов в 2022 году:

Появляется возможность для дополнительного набора на контракт бакалавров по дневной форме обучения.

Усовершенствуют механизм распределения объема государственного заказа по отраслям знаний, межотраслевым, подотраслевым группам.

Сократят перечень бумажных копий документов, которые должны подавать абитуриенты (в частности, теперь не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в ЕГЭБО).

Изменится перечень обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усилят роль математики при поступлении в УВО.

В частности, МОН изменило перечень необходимых сертификатов ВНО для поступления на специальности отрасли знаний "Международные отношения" и "Здравоохранение":

Для поступления на медицинские специальности изменены два конкурсных предмета – вторым предметом поступающие в 2022 году смогут выбрать математику или химию, а третьим предметом ВНО физику или биологию.

А для поступления на специальность "Международное право" абитуриенты третьим предметом на выбор смогут подавать сертификат по математике или истории Украины.

Относительно специальностей отрасли "Международные отношения", то там расширили перечень третьего предмета на выбор.

К слову, тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по графику:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика, математика (задания уровня стандарта) – 3 июня;

испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Добавим, что МОН продлило срок набора иностранных студентов в украинские университеты еще на две недели – до 15 декабря 2021 года.

Сроки вступительной кампании в 2022:

Регистрация электронных кабинетов поступающих для поступления на первый курс начнется 1 июля 2022 года.

Прием документов от абитуриентов начнется 14 июля и закончится 16 июля для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов, 22 июля – для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов.

Вступительные экзамены, творческие конкурсы будут проводиться в несколько потоков с 1 по 13 июля включительно. Собеседования будут проводить с 17 по 19 июля.

Формирование рейтинговых списков абитуриентов на бюджет, которые будут поступать на основе результатов ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов, состоится не позднее 27 июля.

Абитуриенты, которые получили рекомендации к зачислению, должны подать оригиналы документов для зачисления на бюджет до 4 августа. Зачисление поступающих будет проводиться 5 августа.

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Новые условия работы школ в желтой зоне

Минздрав изменил работу школ в желтой зоне. С 6 декабря начнут действовать усиленные карантинные нормы, поэтому школы смогут работать только при 100% вакцинации работников. Детали – по ссылке.

Киве не предоставили научную степень

Аттестационная коллегия МОН отказала народному депутату Илье Киве в присуждении ученой степени кандидата наук по госуправлению. Решение приняли единогласно.



Илья Кива / Фото "Слово и дело"

В то же время сам Илья Кива, который остался без ученой степени, заявил, что собирается ее вернуть. Судя по эмоциональному посту, который он разместил в телеграме, настроен одиозный нардеп решительно.

Верховная Рада приняла премии для воспитателей, учителей и участников ВНО

Во время заседания Верховная Рада приняла несколько ежегодных премий для воспитателей, учителей школ и профтехов, а также учеников, которые лучше всего сдали ВНО в 2021 году.

Так, 30 ученикам, которые в 2021 году лучше всего сдали ВНО (получили не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов за хотя бы один учебный предмет), выплатят премии в размере 100 тысяч гривен. Все детали – читайте в статье.

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Бюджет на 2022 год: на что пойдут деньги в сфере образования

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении госбюджет на 2022 год. На образование в нем предусмотрено 153,7 миллиарда гривен, а это на 14 миллиардов больше, чем в 2021 году.

Основные расходы в сфере образования пойдут на школы:

образовательная субвенция (зарплаты педагогов) – 108,4 миллиарда гривен;

субвенция для реформы Новой украинской школы (закупка мебели, компьютеров, учебных материалов, а также обучение учителей) – 1,4 миллиарда гривен (из которых 400 миллионов – на повышение квалификации педагогов);

оборудование для столовых – 1,5 миллиарда гривен;

пожарная безопасность в школах – 1,5 миллиарда гривен;

программа "Способная школа для лучших результатов" (для улучшения образовательной среды в школах) – 1 миллиард гривен;

поддержка лиц с ООП – 504,4 миллиона гривен.

Также предусмотрены средства для:

подготовки кадров учреждениями высшего и профессионального высшего образования – 27,8 миллиарда гривен;

выплат академических стипендий – 5,14 миллиарда гривен;

обеспечение деятельности Национального фонда исследований, грантовой поддержки научных исследований и научно-технических (экспериментальных) исследований – 830 миллионов гривен;

Фонда развития учреждений профессионального и высшего образования – 250 миллионов гривен.

Обучение и зимние каникулы для учеников

В Украине ученики вернулись к очному формату обучения после затяжных осенних каникул и дистанционки.

Так, на днях все школы Чернигова работают в обычном режиме. С 29 ноября ученики 1 – 11 классов начали обучение в очной форме после месяца дистанционки.

Ранее в МОН отметили, что очное обучение возобновили более 11 тысяч школ.

Какие города вернулись к очному обучению в Украине:

Киев

Львов

Одесса

Черновцы

Черкассы

Николаев

Ровно

Ивано-Франковск

Житомир

Харьков

По состоянию на 29 ноября, из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов более тысячи школ до сих пор вынуждены продолжать дистанционное обучение. По словам Шкарлета, это всего 7,3% от общего количества школ, однако это тысячи учеников, которые требуют живого общения.

А уже через месяц детей ждут зимние каникулы. В этом году, по данным МОН, ученики будут отдыхать две недели – с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года.

Когда будут зимние каникулы на самом деле? На даты зимних каникул могут повлиять различные обстоятельства, в частности высокий уровень заболеваемости COVID-19, гриппом, ОРВИ, проблемы с отоплением и тому подобное. Школы могут подвинуть каникулы даже ради удобства.

Какие регионы уже озвучили даты каникул? В нескольких городах уже определились с датами зимних каникул:

Киев – зимние каникулы будут – с 25 декабря до 9 января.

Харьков – каникулы начнутся позже – с 30 декабря и, вероятно, до 16 января.

Ровно – школьники уйдут на каникулы по графику – 25 декабря, и будут отдыхать до 9 января включительно.

Кременчуг – зимние каникулы начнутся с 1 января и продлятся до 16 января.

Отстранение и вакцинация учителей

С 8 ноября начали отстранять от работы непривитых учителей. Сначала более 9 тысяч непривитых работников школ отстранили. Но впоследствии часть педагогов предшествовала и вакцинировался.

По состоянию на 29 ноября в Украине до сих пор 2,8 тысячи учителя отстранены от работы.

Интересно! В школе села Степангород Ровненской области сейчас учится более 600 детей, работают в учреждении – 83 работника. Но по состоянию на 25 ноября прививку от коронавируса сделали лишь шестеро. А уже с 3 декабря в мятежной школе смогут отстранять от работы непривитых учителей. Ведь там назначили нового директора. Детали – читайте в статье.

А на Волыни уже зарегистрировали от работников образования 10 исковых заявлений на своих работодателей. Учителя просят признать незаконным и отменить приказ об отстранении.

Сколько учителей вакцинировано против COVID-19? По состоянию на 29 ноября две вакцины против коронавируса получили более 567 тысяч (86,9%) работников учебных заведений.

Среди регионов-лидеров по проведению полного цикла вакцинации среди учителей:

Сумская область – 95,8%;

Луганская область – 94,5%;

Черкасская область – 94,1%;

Днепропетровская область – 94%;

Донецкая область – 93,9%.

По данным МОН, еще 9,6% педагогов в Украине ожидают вторую дозу вакцины.

Скандалы и буллинг в школах

Женщина избила школьника из-за брошенного в ее дочь снежка

В города Шпола Черкасской области осудили женщину, которая избила школьника. Она призналась, что набросилась на мальчика из-за того, что в ее дочь бросили снежком. Оказалось, что это сделал даже не этот ученик.

Однако женщину это не остановило. В результате медики диагностировали у пострадавшего мальчика сотрясение мозга, рану верхней губы и синяк на переносице.

Нашли повешенным ученика одесского лицея: уже есть несколько версий

В одесском лицее "Олимпиец" трагически погиб ученик. В сети сообщили, что его 30 ноября нашли повешенным в помещении учебного заведения. Также пишут, что он якобы страдал от буллинга.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство".

В школе в Киевской области ученика раздели догола

В школе села в Киевской области старшеклассник раздел ученика 7 класса на глазах у других детей. Он удерживал мальчика силой и не позволял одеться. Администрация школы считает инцидент шуткой. Все детали – в статье.

Учитель из киевской школы угрожает ученикам

В школе Киева №152 преподаватель воспитывает учеников методом угроз. В сети обнародовали видео, как учитель кричит детям, что они негодяи и угрожает выбить их мозги об стену.

В Кировоградской области школьник избил одноклассницу

В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как в классе ученик наносит несколько ударов ногой и рукой своей однокласснице. Родители заявление не подавали, однако полиция проводит проверку.

Осторожно, видео содержит сцены насилия.

Школьник избил одноклассницу / смотрите видео драки

В Запорожье блогеры хотели похитить школьника для развлечения

В Запорожье местные блогеры ради популярности пытались похитить 12-летнего мальчика. Полиция уже оформила инцидент. Ребенку удалось сбежать, однако из-за стресса школьник еще неделю пробыл в больнице.

В Кривом Роге родители купили пистолет Макарова для школы

В Кривом Роге Днепропетровской области родители собрали средства для школы на приобретение пневматического пистолета Макарова, чтобы дети научились стрелять на предмете “Защиты Отечества”. Впоследствии пост на странице школы удалили.

В лицее в Харьковской области на 550 учеников работают только три унитаза

В лицее №4 в Краснограде Харьковской области работают только три унитаза на более 550 учеников и еще 100 работников. Заведение работает в очном режиме, поэтому детям приходится каждый день стоять длинные очереди, чтобы сходить в туалет.

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Директор школы выписал себе премий на 175 тысяч

В Синельниковском районе директор учебно-воспитательного комплекса незаконно начислил себе премии на 175 тысяч гривен. Теперь мужчину будут судить, ему грозит 5 лет лишения свободы.

В Одессе во время урока ученикам на головы упал потолок

В одесской школе №111 во время урока 29 ноября обвалился потолок. Инцидент произошел внезапно, дети сидели за партами, поэтому куски штукатурки упали им на головы. Видео – смотрите в статье.

Новости в сфере высшего образования

В Харькове студенты вышли на протест против объединения вузов

Студенты Харьковского национального университета строительства и архитектуры протестуют против присоединения вуза к Харьковскому национальному университету городского хозяйства им. Бекетова.

Участники акции показательно сожгли макеты своих работ. Также они держали в руках плакаты "Сохраним ХНУСА", "Жизнь для ХНУСА – ХПИ" и "Нас не спрашивали". Детали и видео – смотрите тут.

Студенты Поплавского жалуются на эксплуатацию

В Киевском национальном университете культуры и искусств и Киевском университете культуры студенты пожаловались на то, что их заставляют агитировать школьников поступить в эти вузы. Таким якобы является задание на практике. Видео – смотрите тут.