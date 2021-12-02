Повышение зарплат учителей
Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что с 1 декабря 2021 года зарплаты учителей в школах увеличатся на 8,4%.
Важно Ученики не знают жизни без войны: история педагога, что переехала на восток Украины ради детей
Должностные оклады педагогов в школах вырастут на 900 – 1300 гривен. Соответственно зарплата будет стартовать от 10 тысяч гривен.
Как увеличится зарплата учителей:
- зарплата молодого учителя без категории и стажа работы увеличится с 9 015 до 9 768 гривен;
- зарплата учителя II категории увеличится с 11 124 до 12 053 гривен;
- зарплата учителя I категории увеличится с 11 912 до 12 906 гривен;
- зарплата учителя высшей категории увеличится с 12 698 до 13 759 гривен;
- зарплата директора школы увеличится с 15 742 до 17 057 гривен;
- зарплата ассистента учителя увеличится с 10 338 до 11 200 гривен;
- зарплата руководителя кружка увеличится с 11 124 до 12 053 гривен;
- зарплата педагога-организатора I категории увеличится с 10 445 до 11 317 гривен.
Шкарлет напомнил, что это второе повышение оплаты труда педагогов за 2021 год. Первый этап увеличения заработных плат на 20% состоялся 1 января текущего года.
Увеличение зарплаты для учителей / Инфографика МОН
Читайте также Как начисляют доплаты учителям за работу в инклюзивных классах: объяснение МОН
Новые условия поступления в вузы
Министерство образования и науки обновило условия поступления в вузы для абитуриентов в 2022 году. Так, основной этап вступительной кампании проведут в июле следующего года.
Что изменится для абитуриентов в 2022 году:
- Появляется возможность для дополнительного набора на контракт бакалавров по дневной форме обучения.
- Усовершенствуют механизм распределения объема государственного заказа по отраслям знаний, межотраслевым, подотраслевым группам.
- Сократят перечень бумажных копий документов, которые должны подавать абитуриенты (в частности, теперь не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в ЕГЭБО).
- Изменится перечень обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усилят роль математики при поступлении в УВО.
В частности, МОН изменило перечень необходимых сертификатов ВНО для поступления на специальности отрасли знаний "Международные отношения" и "Здравоохранение":
- Для поступления на медицинские специальности изменены два конкурсных предмета – вторым предметом поступающие в 2022 году смогут выбрать математику или химию, а третьим предметом ВНО физику или биологию.
- А для поступления на специальность "Международное право" абитуриенты третьим предметом на выбор смогут подавать сертификат по математике или истории Украины.
- Относительно специальностей отрасли "Международные отношения", то там расширили перечень третьего предмета на выбор.
К слову, тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по графику:
- физика – 23 мая;
- химия – 26 мая;
- украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;
- математика, математика (задания уровня стандарта) – 3 июня;
- испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня;
- английский язык – 7 июня;
- история Украины – 10 июня;
- география – 14 июня;
- биология – 17 июня.
Добавим, что МОН продлило срок набора иностранных студентов в украинские университеты еще на две недели – до 15 декабря 2021 года.
Сроки вступительной кампании в 2022:
- Регистрация электронных кабинетов поступающих для поступления на первый курс начнется 1 июля 2022 года.
- Прием документов от абитуриентов начнется 14 июля и закончится 16 июля для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов, 22 июля – для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов.
- Вступительные экзамены, творческие конкурсы будут проводиться в несколько потоков с 1 по 13 июля включительно. Собеседования будут проводить с 17 по 19 июля.
- Формирование рейтинговых списков абитуриентов на бюджет, которые будут поступать на основе результатов ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов, состоится не позднее 27 июля.
- Абитуриенты, которые получили рекомендации к зачислению, должны подать оригиналы документов для зачисления на бюджет до 4 августа. Зачисление поступающих будет проводиться 5 августа.
Важные решения МОН, Минздрава, Рады и правительства
Новые условия работы школ в желтой зоне
Минздрав изменил работу школ в желтой зоне. С 6 декабря начнут действовать усиленные карантинные нормы, поэтому школы смогут работать только при 100% вакцинации работников. Детали – по ссылке.
Киве не предоставили научную степень
Аттестационная коллегия МОН отказала народному депутату Илье Киве в присуждении ученой степени кандидата наук по госуправлению. Решение приняли единогласно.
Илья Кива / Фото "Слово и дело"
В то же время сам Илья Кива, который остался без ученой степени, заявил, что собирается ее вернуть. Судя по эмоциональному посту, который он разместил в телеграме, настроен одиозный нардеп решительно.
Верховная Рада приняла премии для воспитателей, учителей и участников ВНО
Во время заседания Верховная Рада приняла несколько ежегодных премий для воспитателей, учителей школ и профтехов, а также учеников, которые лучше всего сдали ВНО в 2021 году.
Так, 30 ученикам, которые в 2021 году лучше всего сдали ВНО (получили не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов за хотя бы один учебный предмет), выплатят премии в размере 100 тысяч гривен. Все детали – читайте в статье.
Интересно Ноутбук получит каждый учитель, – Зеленский назвал сроки обещания
Бюджет на 2022 год: на что пойдут деньги в сфере образования
Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении госбюджет на 2022 год. На образование в нем предусмотрено 153,7 миллиарда гривен, а это на 14 миллиардов больше, чем в 2021 году.
Основные расходы в сфере образования пойдут на школы:
- образовательная субвенция (зарплаты педагогов) – 108,4 миллиарда гривен;
- субвенция для реформы Новой украинской школы (закупка мебели, компьютеров, учебных материалов, а также обучение учителей) – 1,4 миллиарда гривен (из которых 400 миллионов – на повышение квалификации педагогов);
- оборудование для столовых – 1,5 миллиарда гривен;
- пожарная безопасность в школах – 1,5 миллиарда гривен;
- программа "Способная школа для лучших результатов" (для улучшения образовательной среды в школах) – 1 миллиард гривен;
- поддержка лиц с ООП – 504,4 миллиона гривен.
Также предусмотрены средства для:
- подготовки кадров учреждениями высшего и профессионального высшего образования – 27,8 миллиарда гривен;
- выплат академических стипендий – 5,14 миллиарда гривен;
- обеспечение деятельности Национального фонда исследований, грантовой поддержки научных исследований и научно-технических (экспериментальных) исследований – 830 миллионов гривен;
- Фонда развития учреждений профессионального и высшего образования – 250 миллионов гривен.
Обучение и зимние каникулы для учеников
В Украине ученики вернулись к очному формату обучения после затяжных осенних каникул и дистанционки.
Так, на днях все школы Чернигова работают в обычном режиме. С 29 ноября ученики 1 – 11 классов начали обучение в очной форме после месяца дистанционки.
Ранее в МОН отметили, что очное обучение возобновили более 11 тысяч школ.
Какие города вернулись к очному обучению в Украине:
- Киев
- Львов
- Одесса
- Черновцы
- Черкассы
- Николаев
- Ровно
- Ивано-Франковск
- Житомир
- Харьков
По состоянию на 29 ноября, из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов более тысячи школ до сих пор вынуждены продолжать дистанционное обучение. По словам Шкарлета, это всего 7,3% от общего количества школ, однако это тысячи учеников, которые требуют живого общения.
А уже через месяц детей ждут зимние каникулы. В этом году, по данным МОН, ученики будут отдыхать две недели – с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года.
Когда будут зимние каникулы на самом деле? На даты зимних каникул могут повлиять различные обстоятельства, в частности высокий уровень заболеваемости COVID-19, гриппом, ОРВИ, проблемы с отоплением и тому подобное. Школы могут подвинуть каникулы даже ради удобства.
Какие регионы уже озвучили даты каникул? В нескольких городах уже определились с датами зимних каникул:
- Киев – зимние каникулы будут – с 25 декабря до 9 января.
- Харьков – каникулы начнутся позже – с 30 декабря и, вероятно, до 16 января.
- Ровно – школьники уйдут на каникулы по графику – 25 декабря, и будут отдыхать до 9 января включительно.
- Кременчуг – зимние каникулы начнутся с 1 января и продлятся до 16 января.
Отстранение и вакцинация учителей
С 8 ноября начали отстранять от работы непривитых учителей. Сначала более 9 тысяч непривитых работников школ отстранили. Но впоследствии часть педагогов предшествовала и вакцинировался.
По состоянию на 29 ноября в Украине до сих пор 2,8 тысячи учителя отстранены от работы.
А на Волыни уже зарегистрировали от работников образования 10 исковых заявлений на своих работодателей. Учителя просят признать незаконным и отменить приказ об отстранении.
Сколько учителей вакцинировано против COVID-19? По состоянию на 29 ноября две вакцины против коронавируса получили более 567 тысяч (86,9%) работников учебных заведений.
Среди регионов-лидеров по проведению полного цикла вакцинации среди учителей:
- Сумская область – 95,8%;
- Луганская область – 94,5%;
- Черкасская область – 94,1%;
- Днепропетровская область – 94%;
- Донецкая область – 93,9%.
По данным МОН, еще 9,6% педагогов в Украине ожидают вторую дозу вакцины.
Скандалы и буллинг в школах
Женщина избила школьника из-за брошенного в ее дочь снежка
В города Шпола Черкасской области осудили женщину, которая избила школьника. Она призналась, что набросилась на мальчика из-за того, что в ее дочь бросили снежком. Оказалось, что это сделал даже не этот ученик.
Однако женщину это не остановило. В результате медики диагностировали у пострадавшего мальчика сотрясение мозга, рану верхней губы и синяк на переносице.
Нашли повешенным ученика одесского лицея: уже есть несколько версий
В одесском лицее "Олимпиец" трагически погиб ученик. В сети сообщили, что его 30 ноября нашли повешенным в помещении учебного заведения. Также пишут, что он якобы страдал от буллинга.
Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство".
В школе в Киевской области ученика раздели догола
В школе села в Киевской области старшеклассник раздел ученика 7 класса на глазах у других детей. Он удерживал мальчика силой и не позволял одеться. Администрация школы считает инцидент шуткой. Все детали – в статье.
Учитель из киевской школы угрожает ученикам
В школе Киева №152 преподаватель воспитывает учеников методом угроз. В сети обнародовали видео, как учитель кричит детям, что они негодяи и угрожает выбить их мозги об стену.
В Кировоградской области школьник избил одноклассницу
В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как в классе ученик наносит несколько ударов ногой и рукой своей однокласснице. Родители заявление не подавали, однако полиция проводит проверку.
Школьник избил одноклассницу / смотрите видео драки
В Запорожье блогеры хотели похитить школьника для развлечения
В Запорожье местные блогеры ради популярности пытались похитить 12-летнего мальчика. Полиция уже оформила инцидент. Ребенку удалось сбежать, однако из-за стресса школьник еще неделю пробыл в больнице.
В Кривом Роге родители купили пистолет Макарова для школы
В Кривом Роге Днепропетровской области родители собрали средства для школы на приобретение пневматического пистолета Макарова, чтобы дети научились стрелять на предмете “Защиты Отечества”. Впоследствии пост на странице школы удалили.
В лицее в Харьковской области на 550 учеников работают только три унитаза
В лицее №4 в Краснограде Харьковской области работают только три унитаза на более 550 учеников и еще 100 работников. Заведение работает в очном режиме, поэтому детям приходится каждый день стоять длинные очереди, чтобы сходить в туалет.
Читайте также Половина украинцев не знают о нововведениях НУШ, – МОН
Директор школы выписал себе премий на 175 тысяч
В Синельниковском районе директор учебно-воспитательного комплекса незаконно начислил себе премии на 175 тысяч гривен. Теперь мужчину будут судить, ему грозит 5 лет лишения свободы.
В Одессе во время урока ученикам на головы упал потолок
В одесской школе №111 во время урока 29 ноября обвалился потолок. Инцидент произошел внезапно, дети сидели за партами, поэтому куски штукатурки упали им на головы. Видео – смотрите в статье.
Новости в сфере высшего образования
-
В Харькове студенты вышли на протест против объединения вузов
Студенты Харьковского национального университета строительства и архитектуры протестуют против присоединения вуза к Харьковскому национальному университету городского хозяйства им. Бекетова.
Участники акции показательно сожгли макеты своих работ. Также они держали в руках плакаты "Сохраним ХНУСА", "Жизнь для ХНУСА – ХПИ" и "Нас не спрашивали". Детали и видео – смотрите тут.
- Студенты Поплавского жалуются на эксплуатацию
В Киевском национальном университете культуры и искусств и Киевском университете культуры студенты пожаловались на то, что их заставляют агитировать школьников поступить в эти вузы. Таким якобы является задание на практике. Видео – смотрите тут.