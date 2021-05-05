Все задания и планы МОН детально выписаны в Концепции Государственной целевой социальной программы развития профобразования на 2022 – 2027 годы.

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Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что в последние годы в Украине почти не развивалось профтехобразование и не повышали престиж рабочих профессий.

В результате, управленцы формировали ложное понимание роли квалифицированных рабочих, которые в действительности являются движущей силой экономического укрепления страны и благополучия граждан,

– отметил Шкарлет.

Поэтому сейчас МОН планирует развитие профобразования. В частности, эта сфера также получает значительную поддержку со стороны президента и правительства.

Проблемы современного профессионального образования в Украине:

недостаточное сотрудничество заведений со стейкхолдерами (заинтересованными лицами) этой сферы;

устаревшие программы повышения квалификации педагогов;

недостаток информации о состоянии рынка труда и тому подобное.

Однако есть и положительные результаты. Например, созданы учебно-практические центры, разработаны стандарты на компетентностный основе проведения конкурсов профессионального мастерства и тому подобное.

Как будут развивать профобразование в Украине

Программа предусматривает, что для целостной модернизации профобразования необходимо:

ввести новую децентрализованную модель управления и финансирования учреждений, ориентированной на результаты;

осовременить содержание и повысить качество такого образования;

предусмотреть стимулы для развития партнерства в сфере;

принять меры по популяризации профобразования.

Так, профтехи получат большую автономию в принятии решений и стимулы для собственной учебно-производственной деятельности путем использования налоговых льгот.

Также программа предусматривает пересмотр нынешнего финансирования профобразования и увеличение его объемов. В частности:

повышение стипендий для учащихся учреждений профобразования до размера стипендий студентов колледжей – то есть от 490 до 900 гривен в месяц;

повышение зарплат педагогов профтехов;

разработка методики расчета стоимости подготовки учащихся по профессиям с учетом их сложности;

введение субвенции на обновление общежитий и спортплощадок.

"Для улучшения качества профобразования планируется ускорить процедуру утверждения стандартов, также создать новые учебные материалы, в частности электронные", – добавили в МОН.

К слову, профтехи и колледжи присоединились к подключению электронных журналов и дневников. Какие учебные заведения уже подключены и начали работу в системе E-journal – читайте по этой ссылке.