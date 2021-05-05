Все задания и планы МОН детально выписаны в Концепции Государственной целевой социальной программы развития профобразования на 2022 – 2027 годы.
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Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что в последние годы в Украине почти не развивалось профтехобразование и не повышали престиж рабочих профессий.
В результате, управленцы формировали ложное понимание роли квалифицированных рабочих, которые в действительности являются движущей силой экономического укрепления страны и благополучия граждан,
– отметил Шкарлет.
Поэтому сейчас МОН планирует развитие профобразования. В частности, эта сфера также получает значительную поддержку со стороны президента и правительства.
Проблемы современного профессионального образования в Украине:
- недостаточное сотрудничество заведений со стейкхолдерами (заинтересованными лицами) этой сферы;
- устаревшие программы повышения квалификации педагогов;
- недостаток информации о состоянии рынка труда и тому подобное.
Однако есть и положительные результаты. Например, созданы учебно-практические центры, разработаны стандарты на компетентностный основе проведения конкурсов профессионального мастерства и тому подобное.
Как будут развивать профобразование в Украине
Программа предусматривает, что для целостной модернизации профобразования необходимо:
- ввести новую децентрализованную модель управления и финансирования учреждений, ориентированной на результаты;
- осовременить содержание и повысить качество такого образования;
- предусмотреть стимулы для развития партнерства в сфере;
- принять меры по популяризации профобразования.
Так, профтехи получат большую автономию в принятии решений и стимулы для собственной учебно-производственной деятельности путем использования налоговых льгот.
Также программа предусматривает пересмотр нынешнего финансирования профобразования и увеличение его объемов. В частности:
- повышение стипендий для учащихся учреждений профобразования до размера стипендий студентов колледжей – то есть от 490 до 900 гривен в месяц;
- повышение зарплат педагогов профтехов;
- разработка методики расчета стоимости подготовки учащихся по профессиям с учетом их сложности;
- введение субвенции на обновление общежитий и спортплощадок.
"Для улучшения качества профобразования планируется ускорить процедуру утверждения стандартов, также создать новые учебные материалы, в частности электронные", – добавили в МОН.
К слову, профтехи и колледжи присоединились к подключению электронных журналов и дневников. Какие учебные заведения уже подключены и начали работу в системе E-journal – читайте по этой ссылке.