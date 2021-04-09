Программа предусматривает формирование общих и профессиональных компетентностей воспитателя, которые соответствуют обновленному Стандарту.

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Отметим, что программа состоит из теоретической и практической составляющей, самостоятельной работы. В содержании программы – 16 взаимосвязанных тем.

Форма повышения квалификации: дистанционная или сетевая

Сколько часов занимает программа? Всего 45 часов. Но они распределяются так:

Лекционные занятия – 6 часов;

Практическая работа – 26 часов;

Самостоятельная работа – 11 часов;

Итоговые мероприятия – 2 часа.

Что должен уметь воспитатель

В МОН назвали общие компетентности, которыми должен овладеть педагог при повышении квалификации:

сохранение ценностей детства, приумножение достижений дошкольного образования, понимание путей его развития в исторической ретроспективе;

свободное использование цифровых технологий для реализации обучения;

генерирование новых идей (креативность);

принятие обоснованных решений;

сотрудничество и взаимодействие в команде;

организация партнерского взаимодействия с родителями воспитанников;

межличностное взаимодействие;

рефлексия и саморазвитие.

Профессиональные компетентности, которыми должен обладать воспитатель:

Определять и оценивать актуальные проблемы дошкольного образования. Учитывать украинские традиции и международные практики в реализации содержания обновленного стандарта. Разрабатывать содержательно-методическое обеспечение обучения. Развивать у детей дошкольного возраста базовые качества личности (самостоятельность, ответственность, трудолюбие, лидерство, человечность, наблюдательность, справедливость, инициативность, активность, креативность и др.). Учиться в течение жизни с целью повышения личностно-профессионального саморазвития. Изучать запросы и ожидания всех участников образовательного процесса в учебном заведении.

Задачи программы по повышению квалификации

Среди главных задач программы:

ознакомление воспитателей со стратегиями и тенденциями, которые входят в содержание обновленного стандарта;

совершенствование способности и готовности педагога планировать обучение для выстраивания индивидуальной образовательной траектории ребенка дошкольного возраста;

формирование способности педагогов организовывать различные виды деятельности детей в садиках на основе таких базовых принципов:

демократичность;

равный доступ к качественному дошкольному образованию каждому ребенку, образование без дискриминации по любым признакам;

обеспечение устойчивого развития Украины и ее европейского выбора;

социально-педагогическое партнерство общества и всех участников образовательного процесса.

совершенствование готовности педагогов к организации партнерства с родителями воспитанников для повышения культуры ответственного отцовства.

К слову, базовый Стандарт для дошкольного образования утвердили 12 января 2021 года. В основу документа положены идеи гуманистической педагогики, патриотического и гражданского воспитания, а также солидарной ответственности государства, общества, семьи в заботе и развития дошкольников.