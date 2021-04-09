Программа предусматривает формирование общих и профессиональных компетентностей воспитателя, которые соответствуют обновленному Стандарту.
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Отметим, что программа состоит из теоретической и практической составляющей, самостоятельной работы. В содержании программы – 16 взаимосвязанных тем.
Форма повышения квалификации: дистанционная или сетевая
Сколько часов занимает программа? Всего 45 часов. Но они распределяются так:
- Лекционные занятия – 6 часов;
- Практическая работа – 26 часов;
- Самостоятельная работа – 11 часов;
- Итоговые мероприятия – 2 часа.
Что должен уметь воспитатель
В МОН назвали общие компетентности, которыми должен овладеть педагог при повышении квалификации:
- сохранение ценностей детства, приумножение достижений дошкольного образования, понимание путей его развития в исторической ретроспективе;
- свободное использование цифровых технологий для реализации обучения;
- генерирование новых идей (креативность);
- принятие обоснованных решений;
- сотрудничество и взаимодействие в команде;
- организация партнерского взаимодействия с родителями воспитанников;
- межличностное взаимодействие;
- рефлексия и саморазвитие.
Профессиональные компетентности, которыми должен обладать воспитатель:
- Определять и оценивать актуальные проблемы дошкольного образования.
- Учитывать украинские традиции и международные практики в реализации содержания обновленного стандарта.
- Разрабатывать содержательно-методическое обеспечение обучения.
- Развивать у детей дошкольного возраста базовые качества личности (самостоятельность, ответственность, трудолюбие, лидерство, человечность, наблюдательность, справедливость, инициативность, активность, креативность и др.).
- Учиться в течение жизни с целью повышения личностно-профессионального саморазвития.
- Изучать запросы и ожидания всех участников образовательного процесса в учебном заведении.
Задачи программы по повышению квалификации
Среди главных задач программы:
- ознакомление воспитателей со стратегиями и тенденциями, которые входят в содержание обновленного стандарта;
- совершенствование способности и готовности педагога планировать обучение для выстраивания индивидуальной образовательной траектории ребенка дошкольного возраста;
- формирование способности педагогов организовывать различные виды деятельности детей в садиках на основе таких базовых принципов:
- демократичность;
- равный доступ к качественному дошкольному образованию каждому ребенку, образование без дискриминации по любым признакам;
- обеспечение устойчивого развития Украины и ее европейского выбора;
- социально-педагогическое партнерство общества и всех участников образовательного процесса.
- совершенствование готовности педагогов к организации партнерства с родителями воспитанников для повышения культуры ответственного отцовства.
К слову, базовый Стандарт для дошкольного образования утвердили 12 января 2021 года. В основу документа положены идеи гуманистической педагогики, патриотического и гражданского воспитания, а также солидарной ответственности государства, общества, семьи в заботе и развития дошкольников.