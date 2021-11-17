К всеукраинскому проекту по профориентации и построению карьеры "Выбери профессию своей мечты" теперь могут присоединиться учителя школ и профтехов, школьные психологи и все желающие освоить основы карьерного консультирования.

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Школа карьерного консультанта – это официальная программа повышения квалификации, которую вводит Институт модернизации содержания образования МОН совместно с Ассоциацией инновационного и цифрового образования и компанией HR YOU.

Заместитель министра образования Игорь Гарбарук говорит, что профессия карьерного консультанта новая, но очень популярная специальность, которая является профессией будущего. По его словам, в США, Канаде и странах ЕС карьерные советники имеют спрос как среди подростков, так и взрослых людей, ведь в современном мире человек меняет свою профессию несколько раз за жизнь.

После завершения курса учителя

будут знать основные этапы, методики, правила проведения и принципы профориентационной работы;

будут уметь анализировать психотипы личности ученика (в частности по методике Джона Холланда), определять тип интеллекта, мотивацию, стремления, цели и ценности ребенка;

смогут анализировать сильные стороны ученика, таланты и выстраивать будущую карьерную стратегию;

узнают о различных типах карьер и методах их построения, основных профессиональных сферах и основных путях развития карьеры внутри них;

освоят аналитику рынка труда и знания относительно перспектив развития рынка;

смогут проводить профориентационную работу для достижения цели ученика и поддержания его в ресурсном состоянии.

Как принять участие? Начать обучение в Школе карьерного консультанта можно по этой ссылке, пройдя регистрацию.

Участники, которые завершат онлайн-курс "Школа карьерного консультанта", пройдут вебинар и защитят практическую работу, получат сертификат об окончании курса с указанием 1 кредита ЕКТС.

К слову, Государственная служба качества образования продлила проведение третьего этапа пилотной сертификации педагогических работников до 26 ноября. Этот этап предполагает изучение профессионального опыта работы учителей.