Каждая страна имеет свою систему образования. Но все они, не смотря на определенные различия и национальные традиции, уделяют много внимания совершенствованию навыков преподавателя, где большое значение имеют профессиональные стандарты.

Директор департамента аккредитации и мониторинга Государственной службы качества образования Иван Юрийчук рассказал изданию "На урок" о том, какие стандарты для учителей приняты в Украине.

К теме От учителей не имеют права требовать документ о повышении квалификации на 150 часов

Что Украина уже имеет и к чему идет? По его словам, на сегодня в Украине утвержден лишь один стандарт – учителя начальной школы. Поэтому сертификация фокусируется именно на этой категории преподавателей.

Однако, как отметил Юрийчук, существуют проекты стандарта учителя базовой школы, а со временем могут разработать один общий профессиональный стандарт.

Что такое профессиональные стандарты для педагогов?

Это так сказать описание "качественного" учителя. Эти стандарты способствуют профессионализации обучения, повышают статус профессии и формулируют элементы эффективного преподавания в школах.

Опираясь на стандарт, учителя могут развиваться и в качествах и навыках самообразования.

Зачем учителям сертификация и кто может участвовать

Профессиональный стандарт является основой методики оценки профессиональных компетенций учителей – сертификации.

Основные правила сертификации:

Добровольность – учителей никогда не принуждают проходить сертификацию. Регистрируются только те, кто имеет соответствующую мотивацию.

– учителей никогда не принуждают проходить сертификацию. Регистрируются только те, кто имеет соответствующую мотивацию. Работу учителей оценивают педагоги – в качестве экспертов выступают преподаватели, которые ранее уже успешно прошли сертификацию.

К тому же, учителя, которые успешно пройдут сертификацию, получают 20% надбавки к зарплате. Она выплачивается в течение действия сертификата, а это длится три года.

Отметим, что если учитель не пройдет сертификацию, то это не будет нести каких-то негативных последствий. Цель сертификации – выявить тех, кто обладает всеми компетентностями на высшем уровне.

Известно, что в 2020 году было зарегистрировано 1591 участников среди учителей начальных классов. Независимое тестирование (1-й этап) прошли – 1045 человек, экспертное оценивание (2-й этап) – 1040.

Этапы сертификации сертификации

Сертификация состоит из трех этапов:

независимое тестирование (его проводит УЦОКО);

самооценка (осуществляют участники сертификации);

изучение практического опыта работы (привлекается не менее 2-х образовательных экспертов для оценки одного участника).

В 2020 году из-за введения карантина третий этап сертификации будет проходить в онлайн-режиме. Там учителя будут решать педагогические ситуации.

Перечень документов, которые необходимо подать на прохождение сетификации: