Повышение квалификации: что такое сертификация учителей и зачем ее проходить
Каждая страна имеет свою систему образования. Но все они, не смотря на определенные различия и национальные традиции, уделяют много внимания совершенствованию навыков преподавателя, где большое значение имеют профессиональные стандарты.
Директор департамента аккредитации и мониторинга Государственной службы качества образования Иван Юрийчук рассказал изданию "На урок" о том, какие стандарты для учителей приняты в Украине.
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Что Украина уже имеет и к чему идет? По его словам, на сегодня в Украине утвержден лишь один стандарт – учителя начальной школы. Поэтому сертификация фокусируется именно на этой категории преподавателей.
Однако, как отметил Юрийчук, существуют проекты стандарта учителя базовой школы, а со временем могут разработать один общий профессиональный стандарт.
Что такое профессиональные стандарты для педагогов?
Это так сказать описание "качественного" учителя. Эти стандарты способствуют профессионализации обучения, повышают статус профессии и формулируют элементы эффективного преподавания в школах.
Опираясь на стандарт, учителя могут развиваться и в качествах и навыках самообразования.
Зачем учителям сертификация и кто может участвовать
Профессиональный стандарт является основой методики оценки профессиональных компетенций учителей – сертификации.
Основные правила сертификации:
- Добровольность – учителей никогда не принуждают проходить сертификацию. Регистрируются только те, кто имеет соответствующую мотивацию.
- Работу учителей оценивают педагоги – в качестве экспертов выступают преподаватели, которые ранее уже успешно прошли сертификацию.
К тому же, учителя, которые успешно пройдут сертификацию, получают 20% надбавки к зарплате. Она выплачивается в течение действия сертификата, а это длится три года.
Отметим, что если учитель не пройдет сертификацию, то это не будет нести каких-то негативных последствий. Цель сертификации – выявить тех, кто обладает всеми компетентностями на высшем уровне.
Известно, что в 2020 году было зарегистрировано 1591 участников среди учителей начальных классов. Независимое тестирование (1-й этап) прошли – 1045 человек, экспертное оценивание (2-й этап) – 1040.
Этапы сертификации сертификации
Сертификация состоит из трех этапов:
- независимое тестирование (его проводит УЦОКО);
- самооценка (осуществляют участники сертификации);
- изучение практического опыта работы (привлекается не менее 2-х образовательных экспертов для оценки одного участника).
В 2020 году из-за введения карантина третий этап сертификации будет проходить в онлайн-режиме. Там учителя будут решать педагогические ситуации.
Перечень документов, которые необходимо подать на прохождение сетификации:
- регистрационная карточка-заявление (формируется на сайте УЦОКО);
- копия паспорта гражданина Украины случае его отсутствия – иного документа, удостоверяющего личность;
- копия справки о присвоении ИНН или карточки налогоплательщика;
- справка из учреждения образования, в котором работает учитель.
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