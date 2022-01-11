А устранять недостатки в помещении школы хотят за деньги родителей.
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Из-за ремонта возникло еще больше проблем
Ремонтные работы в школе №4 провели осенью. Рабочие снимали кровлю в сырую погоду, и это привело к значительным проблемам.
Тендер провели в октябре. Работы велись осенью и зимой, в то время были дожди и снег. Как следствие, помещения коридоров и классов оказались в аварийном состоянии,
– сказал депутат Генического городского совета Сергей Мухин.
К нему обратились родители учеников, которые должны были пойти на учебу уже 10 января. Они прислали фото и видео, свидетельствующие об аварийном состоянии помещений, где на стенах грибок и плесень.
Ужасные условия в школе Геничевска / Фото IPC Геничевск
"Теперь устранять недостатки хотят за деньги родителей. А на ремонт были выделены средства общины, средства налогоплательщиков", – отметил он.
Плесень на стенах школы / Фото IPC Геничевск
К слову, родители киевских школьников жалуются, что их дети на уроках дышат хлоркой и учатся в классах с потресканными стенами и грибком. Речь идет о школе №162. Родители регулярно жалуются на ужасающие условия, а школа и отдел образования уверяют, что ждут денег на ремонт. Подробности и фото – читайте в статье.