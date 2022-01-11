А устранять недостатки в помещении школы хотят за деньги родителей.

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Из-за ремонта возникло еще больше проблем

Ремонтные работы в школе №4 провели осенью. Рабочие снимали кровлю в сырую погоду, и это привело к значительным проблемам.

Тендер провели в октябре. Работы велись осенью и зимой, в то время были дожди и снег. Как следствие, помещения коридоров и классов оказались в аварийном состоянии,

– сказал депутат Генического городского совета Сергей Мухин.

К нему обратились родители учеников, которые должны были пойти на учебу уже 10 января. Они прислали фото и видео, свидетельствующие об аварийном состоянии помещений, где на стенах грибок и плесень.

Ужасные условия в школе Геничевска / Фото IPC Геничевск

"Теперь устранять недостатки хотят за деньги родителей. А на ремонт были выделены средства общины, средства налогоплательщиков", – отметил он.

Справка! В октябре 2021 года был проведен тендер на капитальный ремонт крыши корпуса №1 Генической школы №4. Ожидаемая стоимость работ – 2 484 500 гривен. Победитель открытых торгов – ЧП "ЮРБУД", которое предложило 2,4 миллиона гривен. Срок выполнения работ: по 31 декабря 2021 года.

Плесень на стенах школы / Фото IPC Геничевск

К слову, родители киевских школьников жалуются, что их дети на уроках дышат хлоркой и учатся в классах с потресканными стенами и грибком. Речь идет о школе №162. Родители регулярно жалуются на ужасающие условия, а школа и отдел образования уверяют, что ждут денег на ремонт. Подробности и фото – читайте в статье.