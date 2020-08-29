В Европейском Союзе считают, что начало учебного года у школьников не должно вызвать новую вспышку коронавирусной инфекции. Специалисты отмечают, что передача вируса от ребенка к ребенку происходит крайне редко.

Вирус от ребенка к ребенку передается редко

В ЕС не ожидают увеличения количества случаев коронавируса после повторного открытия школ. Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью итальянской газете La Stampa.

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Исследования, проведенные в нескольких странах ЕС, показали, что передача (вируса) от ребенка к ребенку в школах происходит редко, и повторное открытие школ не связано со значительным увеличением числа случаев,

– отметила Кириакидес.

Несмотря на это, в школах необходимо соблюдать правила гигиены и социальной дистанции. Специалисты рекомендуют делить школьников на группы.

Какова ситуация с коронавируса в мире

По состоянию на 29 августа во мире обнаружили более 24 миллионов 746 тысяч случаев коронавируса. От недуга умерли более 837 тысяч человек. Выздоровели – более 16 миллионов больных.

В Украине COVID-19 заразились 116 978 человек, 2 492 – умерли. Выздоровели – более 56 тысяч.

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