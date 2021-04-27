Чтобы сделать кредиты привлекательными для заемщиков, украинские кредиторы часто прибегают к различным ухищрениям, в частности за низкой процентной ставкой скрывают дополнительные комиссии или высокую пеню за несвоевременную уплату средств, надеясь на низкую финансовую грамотность своих клиентов. Учеба 24 при поддержке партнера Canon собрала полезную информацию для заемщиков, которая поможет рассчитать все платежи по кредиту и не попасть в долговую яму.

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Как узнать реальную стоимость кредита

Настоящие процентные ставки по кредитам в Украине существенно отличаются в зависимости от вида финансового учреждения. Коммерческие банки предлагают своим клиентам займы под 60 – 140 процентов, а микрофинансовые организации с лозунгами "быстрых денег" – от 365 до 1 500 процентов годовых.

Обычно на сумму переплаты очень сильно влияет продолжительность кредита, то есть чем больше срок – тем больше переплата. Рассчитать стоимость кредита можно благодаря специальной формуле, которую разработал и утвердил Национальный банк Украины.

Формула для расчета стоимости кредита от Нацбанка: файл для печати

Распечатать формулу советуем с помощью принтеров Canon серии MegaTank, которые являются очень экономными, ведь себестоимость печати одной страницы А4, при использовании оригинальных чернил, составляет всего 46 копеек с учетом бумаги. Больше не придется переплачивать ни за кредиты, ни за печать необходимых материалов.

Кроме этого, принтеры Canon просты в использовании и обслуживании. Печатающие головки и абсорбер (сервисный картридж) легко заменить обычному пользователю без посторонней помощи, а удобные флаконы с чернилами со специальными отверстиями позволят без лишних усилий позаботиться об их наполнении.

Принтеры Canon серии MegaTank / Фото 24 канал

Кроме формулы, утвержденной Нацбанком, можно воспользоваться кредитным калькулятором, в котором есть опция расчета всех дополнительных платежей в течение действия договора. Чтобы узнать реальную стоимость кредита, необходимо рассчитать его эффективную ставку.

Что такое эффективная ставка по кредиту

Эффективная ставка – это реальная стоимость кредита, то есть сумма, которую придется заплатить за пользование деньгами финансового учреждения. Сюда входят не только проценты по кредиту, но и комиссии за получение и внесение средств, страхование, отсрочка и другие виды платежей.

Иногда финансовые учреждения берут с клиентов деньги за банковское обслуживание и даже смс-сообщения, напоминающие о необходимости внесения платежа по кредиту.

Множество мелких финансовых учреждений предлагают кредиты якобы под 0,01 процент годовых, однако при этом ежемесячная комиссия за обслуживание задолженности может составлять дополнительно 5 процентов, а еще 1 процент будет взиматься за внесение средств для погашения кредита через кассу. Реальная ставка таких предложений может достигать 140 процентов годовых.

Из чего состоит эффективная ставка по кредиту / Фото Pexels

Почему кредиторы обманывают заемщиков

Многие украинцы берут кредиты, не имея никаких ресурсов, чтобы их вернуть. По данным Национального банка Украины, в конце 2020 года просроченных кредитов было 27,9 процента от общего их количества.

Это вызвано низкими стандартами оценки платежеспособности украинских заемщиков, а взыскать средства с должника бывает сложно из-за неэффективности судебной системы и исполнительной службы.

По данным Ассоциации частных исполнителей Украины, в 2020 году принудительно взыскали долгов на 19 миллиардов гривен, однако общая задолженность составляет 790 миллиардов, то есть вернуть удалось лишь 2,4 процента от всей суммы.

Какой процент задолженности удалось взыскать через суд / Фото Pexels

Такие риски финансовые учреждения вынуждены закладывать в огромные кредитные проценты, которые вынуждены платить и добросовестные заемщики. Если бы компании рекламировали услуги кредитования с реальными ставками, тогда никто бы их, конечно, не брал.

Где найти дешевый кредит

Дешевые кредиты следует искать в проверенных банках и финансовых компаниях, которые тщательно проверяют платежеспособность и кредитную историю своих клиентов перед тем, как оформить на них кредит.

Прежде всего необходимо обратить внимание на консервативные иностранные банки, которые ответственно относятся к проверке заемщиков и готовы предложить низкие ставки. Больше всего шансов получить денежный заем в таких учреждениях у владельцев банковских счетов, которые всегда имеют положительный баланс.

Как не попасть в долговую яму

Самое главное для заемщика – это внимательно перечитывать кредитные договора. Недавно Нацбанк запретил финансовым учреждениям использовать мелкий шрифт в любых документах, и это постановление уже вступило в силу.

Как не попасть в ловушку недобросовестных кредиторов / Фото Pexels

Необходимо проверять документы, которые вы подписываете на предмет дополнительных платежей и страховых сборов. Не постесняйтесь попросить агента, который представляет учреждение, назвать полный платеж, который придется платить ежемесячно, ведь по требованию клиента он обязан назвать точную сумму устно.

Ищите информацию о реальной процентной ставке. Если кредитор указывает диапазон от и до, то будьте готовы, что придется платить максимально названную сумму.

Никогда не берите кредиты, если не уверены в том, что уже через следующие несколько месяцев не сможете погасить требуемую сумму задолженности.