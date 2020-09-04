Первоклассница из Трускавца удивила пользователей соцсети своим комментарием на школьной линейке, где ее спросили о том, почему она хочет в школу.

Соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале "Трускавец Онлайн".

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Девочка сказала, что она очень рада вернуться в школу. А на вопрос, почему она хочет в школу, Адель ответила, что она там будет играть, а потом учиться.

"Потом еще пойдем учиться, потом пойдем в другую школу, потом – институт, и так на работу, и потом умрем", – заявила первоклассница.

Смотрите видео: комментарий девочки об обучении

Ролик быстро стал популярным в соцсети. А в комментариях пишут, что это тот случай, когда ты понимаешь, откуда взялось выражение: "Устами ребенка глаголет истина". "Коротко и по существу", "Зато правду сказала", "Классный план", "И добавить нечего", "А выйти замуж?" и т.п. – пишут пользователи.