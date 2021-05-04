Утраченные знания

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отмечает, что качество образования напрямую связано с тем, насколько оно доступно и как организовано дистанционное обучение.

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Он отметил, что в Украине более 2,5 тысячи школ расположены в населенных пунктах, где нет ни одного провайдера, поэтому учителя и ученики там не могут подключиться к качественному интернету. Все это влияет на уровень знаний.

Но, по словам экс-советницы министра образования и науки Иванны Коберник, Министерство образования и науки ничего не сделало, чтобы украинские школы имели качественное дистанционное обучение.

Но МОН так и не взяло на себя роли координатора в этом процессе, не предложило механизмы измерения и преодоления пробелов в знаниях, никто не измеряет реальных результатов дистанционного обучения,

– заявила она.

В то же время Великобритания выделила миллиард фунтов и набирает 15 000 учителей менторами для работы с детьми, отставшими во время карантина. А Нидерланды выделили 8 миллиардов евро на различные меры дополнительной работы с детьми.

Коберник считает, что больше всего от этого страдают дети из неблагополучных семей. Если их родители не занимаются развитием детей, а школа закрыта – то эти дети еще сильнее отстают от своих сверстников.

"Пандемия прервала целостный образовательный процесс на долгое время и надеяться, что дети просто вернутся в школы и все исправится, не стоит. Поэтому нужны измерения результатов школьников, чтобы им помочь", – считает она.



Дети учились дистанционно / Фото provse.today

А соучредитель ОО "Родители SOS" Алена Парфенова рассказала, что за весну 2020 года стало понятно, где в школах нет интернета и техники, где у родителей есть проблемы доступа к образованию из-за отсутствия гаджетов.

В регионах все увидели неравный доступ к образованию детей. Одни школы справились с вызовами, а другие – нет. В этот учебный год мы вошли с теми же "граблями и разбитыми лбами": без материально-технической базы и качественного контента",

– рассказывает сопредседатель "Родителей SOS".

Парфенова рассказала, что по жалобам в группе в соцсетях можно увидеть, когда та или иная школа ушла на дистанционное обучение и что там было не так. В частности:

учителя просто отправляли задания в Viber, а не проводили онлайн-уроки,

детей могли выгнать из Zoom-урока, если они не включали камеру,

ученикам задавали много домашних заданий,

учителя не всегда понимали, как правильно оценивать учеников.

"Так случилось, что задание в Viber есть, а проверки и обратной связи с учителем нет. А качество учебников стало мейнстримом во время жесткого локдауна – родители начали заглядывать в учебники и узнали об их качестве", – добавила она.

Образовательная эксперт подчеркнула, что Украине стоит сделать мониторинг результатов обучения, и это должны были бы делать в конце этого года, ведь от того, что мы не знаем масштаб трагедии, трудно понять, как наверстать упущенное. Но ГИА в школах отменили.

Отмена ГИА

В этом году Верховная Рада проголосовала за законопроект, который отменяет ГИА для учеников 4, 9 и 11 классов. Так, выпускники могут выбирать вид оценивания их результатов обучения:

путем годового оценивания,

с помощью государственной итоговой аттестации;

с помощью ГИА в форме ВНО.

Так, образовательный омбудсмен отметил, что ГИА как раз и должна показать результаты за определенный период школьного обучения.

В целом ГИА после 4 класса должна быть обязательной, потому что она должна показать, чему научились дети класса за время обучения в начальной школе, для того, чтобы понимать, что делать дальше и какие нужны изменения.

Кроме того, Горбачев предлагает проводить ГИА для всех школьников так, как это делается для учащихся 11 классов – в формате внешнего независимого оценивания, чтобы устранить субъективность и возможные коррупционные риски.

Позиция МОН относительно результатов обучения

В МОН на запрос журналистов ответили, что для проверки уровня знаний учащихся в соответствии с госстандартом, учителя должны провести текущие тематические, семестровые и годовые контрольные работы.

А насчет проверки, насколько дети усвоили программу за год карантина и дистанционки, сказали, что планируют продолжать исследования по определению уровня читательской и математической компетентности, но лишь учеников 4 классов.

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Также добавили, что МОН вместе с фондом The LEGO Foundation и австралийским советом образовательных исследований будут проводить мониторинг качества начального образования НУШ. Продлится он четыре года. Но когда начнется – неизвестно.

В МОН добавили, что среди наработок – запуск е-журналов и е-дневников в школах. Также в этом году предусмотрена субвенция в размере 500 миллионов из госбюджета на подключение школ к скоростному интернету в селах.

Как оценить уровень знаний учащихся? Глава Госслужбы качества образования Руслан Гурак говорит, что более предметно о качестве образования можно будет говорить после того, как школы проведут итоговую аттестацию.

По ее результатам будет видно, как заканчивается учебный год и какие есть вызовы. Сможем говорить о качестве через инструмент ВНО, которое также будет в конце года. Все остальное – субъективные оценки учителей, родителей, учеников,

– подчеркнул он.

По его мнению, нет катастрофы с результатами оцениваний знаний, которые могут быть в конце года. Гурак считает, что не будет и существенного различия между результатами ВНО в этом году с предыдущими.

Каким будет завершение учебного года

По состоянию на 26 апреля 10 регионов Украины находятся в красной зоне карантина. Там дети учатся онлайн. Пока неизвестно, вернутся ли дети за парты до конца мая.

Например, руководитель главного управления школьного образования Юрий Кононенко рассказывал, что в большинстве регионов учебный год сейчас идет по плану, поэтому там дети закончат обучение до июня.

В Украине есть школы, особенно в западных регионах, где часто появлялись чрезвычайные ситуации и продлевались каникулы. Поэтому, возможно, именно там будет необходимость продолжить обучение летом,

– заявил он.

Но такое решение – прерогатива школы, и это решает руководство учебного заведения.

Однако некоторые школы уже планируют продлить учебный год до середины июня. В МОН говорят, что решение за самими школами.



В некоторых регионах дети могут учиться летом / Фото echo24.cz

Обучение в школах организуется в рамках учебного года, который начинается 1 сентября, длится не меньше 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года", – объясняют в МОН.

Интересно, что в соцсетях педагоги сообщают, что в отдельных регионах местные власти продлили учебный год до 10 – 22 июня. Например: